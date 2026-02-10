https://sputnik-georgia.ru/20260210/gibel-uchitelya-v-gruzii-figurantam-dela-predyavleny-novye-obvineniya-297079254.html

Гибель учителя в Грузии: фигурантам дела предъявлены новые обвинения

По данным следствия, инцидент с Гигой Авалиани был не единственным 10.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Троим обвиняемым по громкому делу о гибели 27-летнего учителя математики Гиги Авалиани в Тбилиси – Александре Габашвили, Георгию Рикадзе и Деметре Чиковани – предъявлены новые обвинения по пяти эпизодам группового насилия, заявил на брифинге прокурор Георгий Микая. Смерть молодого репетитора, студента медвуза Гиги Авалиани потрясла грузинское общество. В течение трех недель он находился в коме после тяжелой травмы головы и скончался 24 октября 2025 года. В рамках расследования были задержаны четверо несовершеннолетних, в том числе девушка (инициалы А. Н). Установлено пять таких эпизодов в 2025 году в спальном районе Диди Дигоми в Тбилиси. Жертв били группой, нанося многочисленные удары руками и ногами по голове и лицу, сопровождая это унижениями и угрозами. Кроме того, обвиняемые и другие лица, участвующие в эпизодах насилия, договорились систематически расправляться с жертвами подобным образом. По делу Гиги Авалиани Рикадзе и Габашвили предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшем смерть. А по новым эпизодам их обвиняют в организации групповых действий или руководстве групповыми действиями, сопровождающимися насилием. Им грозит до 14 лет лишения свободы. Все трое обвиняемых находятся на время следствия в заключении. Расследование дела продолжается с целью выявления других лиц, причастных к вновь выявленным уголовным фактам. Изначально Александре Габашвили обвинили в особо тяжком причинении вреда здоровью, а трех других несовершеннолетних – в недонесении о тяжком преступлении. Мать Гиги Авалиани, учитель Эка Купатадзе, регулярно проводила акции протеста у здания Генпрокуратуры, требуя переквалифицировать статьи и привлечь виновных к строгой ответственности. Причиной насилия, по данным следствия, стала ревность. Габашвили приревновал к Авалиани свою девушку, которая занималась с ним математикой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

