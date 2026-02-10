https://sputnik-georgia.ru/20260210/gruziya-mozhet-stat-liderom-v-regione-po-upravleniyu-vodnymi-resursami--premer-297067335.html

Грузия может стать лидером в регионе по управлению водными ресурсами – премьер

Грузия может стать лидером в регионе по управлению водными ресурсами – премьер

10.02.2026

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузия как ключевой хаб региона Черного и Каспийского морей обладает потенциалом стать лидером в стратегическом управлении водными ресурсами, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на Международном форуме "Будущее воды". Глава правительства подчеркнул, что вода является одним из важнейших национальных богатств, а в XXI веке, когда истощение водных ресурсов стало глобальной проблемой, ее значение особенно велико – это основа жизни, здоровья и достойной жизни граждан. "Грузия как ключевой хаб региона Черного и Каспийского морей обладает потенциалом стать лидером в стратегическом управлении водными ресурсами. Наша цель – создать пример того, как государство должно разумно и суверенно распоряжаться своими природными ресурсами", – cказал Кобахидзе. По его словам, для достижения этой цели необходимо преодолеть существующие вызовы и провести фундаментальное обновление инфраструктуры. Обеспечение круглосуточного доступа каждого дома к безопасной питьевой воде потребует замены тысяч километров старых труб, строительства новых очистных сооружений и внедрения современных технологий. "Это масштабная работа, требующая значительных усилий и большой ответственности. Именно поэтому мы выбираем прагматичный путь развития", – добавил Кобахидзе. Он отметил, что партнерство с испанской компанией Aqualia, специализирующейся на управлении водными ресурсами и водоснабжении (в 20250-м стала владельцем 100% акций грузинской водораспределительной компании GWP) способствует внедрению лучшего международного опыта и развитию грузинского водного сектора по европейским стандартам, что в конечном итоге положительно скажется на благосостоянии населения. Кобахидзе подчеркнул, что подход властей заключается в государственном надзоре, основанном на принципах справедливости и социальной ответственности, а инвестиции направляются на реальное оздоровление системы. Премьер отметил, что таким образом закладывается прочная основа для будущих поколений, которым достанется современная и эффективная инфраструктура. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

