Интернет в Грузии: где проходят границы свободы? - видео

Интернет в Грузии: где проходят границы свободы? - видео

В Грузии высок уровень свободы в интернете, это подтверждают данные Freedom House. Что же происходит на самом деле?

Хоть рейтинг и сократился за последние годы на четыре пункта, с 74 до 70 баллов, организация отмечает, что у всех граждан есть свободный доступ к интернету, сайты не блокируются, а онлайн-выражение мнений защищено по международным стандартам.В то же время целый ряд активистов оппозиции и журналисты уже начали привлекаться к ответственности за резкие и оскорбительные посты в соцсетях и свои призывы – в Грузии начали действовать новые законы.Одним из инициаторов реагирования на посты в соцсетях стал депутат от “Грузинской мечты” Ираклий Кирцхалия. Он отметил, что такие публикации “разжигают ненависть, оскорбления и крайне деструктивны по содержанию”. Впервые в Грузии ставится вопрос системного реагирования на агрессивные высказывания в интернет-пространстве.Это вызвало жесткую критику со стороны представителей гражданского общества, медиа и правозащитных НПО. Они расценили ответственность за высказывания в интернете как нарушение прав человека и свободы слова. В “Грузинской мечте” считают, что участие в кампаниях ненависти и распространение оскорблений недопустимо и в интернете.

