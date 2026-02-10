Грузия
Интернет в Грузии: где проходят границы свободы? - видео
Интернет в Грузии: где проходят границы свободы? - видео
В Грузии высок уровень свободы в интернете, это подтверждают данные Freedom House. Что же происходит на самом деле? Смотрите видео Sputnik.
Хоть рейтинг и сократился за последние годы на четыре пункта, с 74 до 70 баллов, организация отмечает, что у всех граждан есть свободный доступ к интернету, сайты не блокируются, а онлайн-выражение мнений защищено по международным стандартам.В то же время целый ряд активистов оппозиции и журналисты уже начали привлекаться к ответственности за резкие и оскорбительные посты в соцсетях и свои призывы – в Грузии начали действовать новые законы.Одним из инициаторов реагирования на посты в соцсетях стал депутат от “Грузинской мечты” Ираклий Кирцхалия. Он отметил, что такие публикации “разжигают ненависть, оскорбления и крайне деструктивны по содержанию”. Впервые в Грузии ставится вопрос системного реагирования на агрессивные высказывания в интернет-пространстве.Это вызвало жесткую критику со стороны представителей гражданского общества, медиа и правозащитных НПО. Они расценили ответственность за высказывания в интернете как нарушение прав человека и свободы слова. В “Грузинской мечте” считают, что участие в кампаниях ненависти и распространение оскорблений недопустимо и в интернете.
Интернет в Грузии: где проходят границы свободы? - видео

20:19 10.02.2026 (обновлено: 20:21 10.02.2026)
© video: Sputnik / Stringer
В Грузии высок уровень свободы в интернете, это подтверждают данные Freedom House. Что же происходит на самом деле? Смотрите видео Sputnik.
Хоть рейтинг и сократился за последние годы на четыре пункта, с 74 до 70 баллов, организация отмечает, что у всех граждан есть свободный доступ к интернету, сайты не блокируются, а онлайн-выражение мнений защищено по международным стандартам.

В то же время целый ряд активистов оппозиции и журналисты уже начали привлекаться к ответственности за резкие и оскорбительные посты в соцсетях и свои призывы – в Грузии начали действовать новые законы.

Одним из инициаторов реагирования на посты в соцсетях стал депутат от “Грузинской мечты” Ираклий Кирцхалия. Он отметил, что такие публикации “разжигают ненависть, оскорбления и крайне деструктивны по содержанию”. Впервые в Грузии ставится вопрос системного реагирования на агрессивные высказывания в интернет-пространстве.

Это вызвало жесткую критику со стороны представителей гражданского общества, медиа и правозащитных НПО. Они расценили ответственность за высказывания в интернете как нарушение прав человека и свободы слова. В “Грузинской мечте” считают, что участие в кампаниях ненависти и распространение оскорблений недопустимо и в интернете.
