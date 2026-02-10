https://sputnik-georgia.ru/20260210/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-10-fevralya-2026-297058871.html

Какой сегодня церковный праздник: 10 февраля 2026

По православному церковному календарю 10 февраля отмечают день памяти святых Ефрема, Палладия, Исаака и других 10.02.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Ефрем СиринПо церковному календарю 10 февраля поминают преподобного Ефрема Сирина – великого церковного писателя и учителя христианской жизни IV века.Родился будущий святой в бедной христианской семье в городе Низибии (Месопотамия) в начале IV века (год его рождения точно не известен). Дар красноречия Ефрему был предсказан еще в детстве. Родителям мальчика приснился вещий сон, будто из его уст выросла виноградная лоза и наполнила сладкими и неиссякаемыми гроздьями все небо.Родители воспитали Ефрема в благочестии, однако с детства мальчик был вспыльчив и раздражителен, часто ссорился и совершал необдуманные и даже глупые поступки до тех пор, пока Господь не вразумил его.Однажды Ефрема несправедливо обвинили в краже овец посадили в темницу. Там он услышал во сне голос, призвавший его к покаянию. А через какое-то время юношу, будучи оправданным, выпустили на свободу.Удалившись в горы, Ефрем стал отшельником и под духовным руководством святого Иакова, впоследствии святителя Низибийского, учился смирению и покорности Промыслу Божьему, дающему силу безропотно переносить различные искушения.Святитель Иаков, высоко ценивший достоинства своего ученика, которому Господь дал дар учительства, поручал преподобному Ефрему читать проповеди и обучать детей.Слушая его проповеди и читая его труды, люди учились покаянию, благочестию и вере. Говорили, что благодать истекала из уст его подобно сладкой реке, наполнявшей души его слушателей то страхом Господним, то умилением, а язычники, слушая проповедь преподобного, обращались в христианство.Преподобный Ефрем в конце своей жизни отправился в Египет, чтобы увидеть подвиги великих пустынников и пообщаться с ними. На обратном пути он посетил святителя Василия Великого в Кесарии Каппадокийской и был посвящен им в сан диакона, в котором преподобный оставался до конца жизни.Конец жизни святой хотел провести в Едесской пустыни в уединении, но Господь призвал его в Едессу, где свирепствовал голод. Проповедь преподобного Ефрема побудила богатых помочь бедным, а на приношения верующих святой построил богадельню для больных и нищих.Затем он удалился в пещеру под Едессой, где оставался до конца жизни. Ефрем Сирин дожил до глубокой старости. Он скончался примерно в 373 году.Святой Ефрем оставил после себя многочисленные письменные творения, в том числе церковные молитвы и песнопения, которые обогатили церковное богослужение.Среди известных трудов: молитвы к Пресвятой Троице, Сыну Божьему, Пресвятой Богородице, песнопения, которые исполняются в церкви на дни великих Господних праздников – Рождества Христова, Крещения и Воскресения.Молитва святого Ефрема "Господи и Владыко живота моего" читается Великим постом – в дни покаяния и очищения души.Палладий ПустынникПо церковному календарю 10 февраля поминают преподобного Палладия Пустынника. Подвизался будущий святой в одной горной пещере близ Антиохии Сирийской. Преподобного за подвижническую жизнь Господь наградил даром чудотворений.У пещеры пустынника как-то нашли купца, убитого разбойниками. В убийстве народ обвинил Палладия, но по молитве святого мертвый воскрес и назвал своих убийц. Скончался преподобный в конце IV века, оставив после себя несколько назидательных сочинений.Епископ НиневийскийПо церковному календарю 10 февраля поминают преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского, жившего в VII веке.Вместе со своим братом будущий святой поступил в монастырь Мар Матфея. Братьям, выделявшимся образованностью и высокой подвижнической жизнью, предложили возглавить обитель. Преподобный Исаак, стремившийся к безмолвию, ушел из монастыря.Когда слава о святой жизни преподобного Исаака распространилась повсюду, его возвели на епископскую кафедру города Ниневии. Святитель, чувствуя, что не в силах исправить грубые нравы горожан и тоскуя по тишине отшельнической жизни, удалился в скитскую пустыню, где жил до смерти, достигнув высокого духовного совершенства.ИмениныПо церковному календарю 10 февраля именины отмечают Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

