Курс лари на вторник – 2,6856 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0014 по отношению к доллару 10.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 февраля в размере 2,6856 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0014 по отношению к доллару.
