https://sputnik-georgia.ru/20260210/lavrov-peregovory-po-ukraine-prodolzhayutsya-297079033.html

Лавров: переговоры по Украине продолжаются

Лавров: переговоры по Украине продолжаются

Sputnik Грузия

В столице ОАЭ в текущем году прошли два раунда трехсторонних переговоров с участием представителей США, России и Украины 10.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-10T15:35+0400

2026-02-10T15:35+0400

2026-02-10T16:42+0400

в мире

политика

украина

россия

сша

оаэ

дональд трамп

сергей лавров

владимир зеленский

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/18/285858179_77:322:1457:1099_1920x0_80_0_0_a6eb8da740a9552a9a300de6e8e6ff27.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев – Sputnik. Нельзя впадать в восторг от давления американского лидера Дональда Трампа на Европу и Украину, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.По его словам, все это хорошо для достижения мира на Украине, "но пока еще мы не там"."Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, – там впереди еще большая дистанция", – подчеркнул Лавров.Переговоры российской и украинской стороны после длительного перерыва возобновились в январе в Абу-Даби. В них принимали участие также представители Вашингтона.Первый раунд прошел 23-24 января, второй – 4 и 5 февраля. При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что участники трехстороннего переговорного процесса решили продолжить консультации в ближайшие недели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

сша

оаэ

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, украина, россия, сша, оаэ, дональд трамп, сергей лавров, владимир зеленский, мид россии, обострение ситуации вокруг украины