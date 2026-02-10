https://sputnik-georgia.ru/20260210/lavrov-peregovory-po-ukraine-prodolzhayutsya-297079033.html
Лавров: переговоры по Украине продолжаются
Лавров: переговоры по Украине продолжаются
Sputnik Грузия
В столице ОАЭ в текущем году прошли два раунда трехсторонних переговоров с участием представителей США, России и Украины 10.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-10T15:35+0400
2026-02-10T15:35+0400
2026-02-10T16:42+0400
в мире
политика
украина
россия
сша
оаэ
дональд трамп
сергей лавров
владимир зеленский
мид россии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/18/285858179_77:322:1457:1099_1920x0_80_0_0_a6eb8da740a9552a9a300de6e8e6ff27.jpg
ТБИЛИСИ, 10 фев – Sputnik. Нельзя впадать в восторг от давления американского лидера Дональда Трампа на Европу и Украину, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.По его словам, все это хорошо для достижения мира на Украине, "но пока еще мы не там"."Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, – там впереди еще большая дистанция", – подчеркнул Лавров.Переговоры российской и украинской стороны после длительного перерыва возобновились в январе в Абу-Даби. В них принимали участие также представители Вашингтона.Первый раунд прошел 23-24 января, второй – 4 и 5 февраля. При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что участники трехстороннего переговорного процесса решили продолжить консультации в ближайшие недели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
сша
оаэ
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/18/285858179_278:326:1309:1099_1920x0_80_0_0_230a6020211d5cc56a5e3e82aa14b985.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, политика, украина, россия, сша, оаэ, дональд трамп, сергей лавров, владимир зеленский, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, украина, россия, сша, оаэ, дональд трамп, сергей лавров, владимир зеленский, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Лавров: переговоры по Украине продолжаются
15:35 10.02.2026 (обновлено: 16:42 10.02.2026)
В столице ОАЭ в текущем году прошли два раунда трехсторонних переговоров с участием представителей США, России и Украины
ТБИЛИСИ, 10 фев – Sputnik. Нельзя впадать в восторг от давления американского лидера Дональда Трампа на Европу и Украину, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп "поставил на место" европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить", – сказал дипломат в интервью телеканалу "НТВ".
По его словам, все это хорошо для достижения мира на Украине, "но пока еще мы не там".
"Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, – там впереди еще большая дистанция", – подчеркнул Лавров.
Переговоры российской и украинской стороны после длительного перерыва возобновились в январе в Абу-Даби. В них принимали участие также представители Вашингтона.
Первый раунд прошел 23-24 января, второй – 4 и 5 февраля. При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что участники трехстороннего переговорного процесса решили продолжить консультации в ближайшие недели.