Образование, торговые и культурные отношения – интервью главы Секции интересов РФ в Грузии

Образование, торговые и культурные отношения – интервью главы Секции интересов РФ в Грузии

Эксклюзивное интервью Sputnik Грузия с главой Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрием Олисовым в День дипломатического... 10.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-10

2026-02-10T10:00+0400

2026-02-10T10:23+0400

Влияет ли отсутствие дипломатических отношений на развитие двусторонних экономических связей? Как в Грузии отмечалось 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне? Какие мероприятия проходят в Грузии для популяризации российской культуры? Чем российское образование привлекает грузинских студентов? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия рассказал Дмитрий Олисов.– Экономика, культура, образование – это те сферы взаимодействия между государствами, которые, пожалуй, нагляднее всего отражаются на населении этих стран, затрагивают каждого. Начать хотелось бы с экономических связей России и Грузии. Последние цифры свидетельствуют о последовательном росте российско-грузинской торговли. Как Вы считаете, что за этим стоит?– Совершенно закономерно, что взаимная торговля показывает положительную динамику из года в год, ведь Россия и Грузия – соседи с отлаженными и устойчивыми деловыми связями. Наша продукция пользуется традиционным спросом в Грузии, грузинские товары хорошо знакомы и любимы российским потребителем. Обе страны – естественные партнеры. Хочется надеяться, что именно эта "естественность" станет залогом скорейшего преодоления проблем, стоящих сегодня перед нашими государствами. В каком-то смысле растущие показатели торговли – это "лакмусовая бумажка" двусторонних отношений. Несмотря на подчас изменчивую политическую "погоду", российский и грузинский народы продолжают ездить друг к другу в гости и стремятся к сотрудничеству. – Можно ли говорить про обоюдную выгоду? Если да, то в чем она заключается?– Нет никаких сомнений в том, что экономическое сотрудничество взаимовыгодно. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 6% до 2,7 млрд долларов США. При этом грузинский экспорт в Россию, который увеличился за год на 10%, на 93% представлен аграрной продукцией. Российский рынок если и не является безальтернативным, то как минимум ключевой для грузинской сельхозпродукции. Приведу некоторые цифры. На Россию приходится 64% поставок грузинского вина, 56% – других спиртных напитков, 41% – минеральной воды, 31% – лимонадов и 85% – фруктов. В свою очередь импорт из России составляют, прежде всего, энергоносители, в том числе нефтепродукты и газ, а также продукты питания, например, пшеница, из которой производятся знаменитые грузинские хинкали и хачапури. Поставки этих товарных групп в Грузии диверсифицированы. А значит, их закупка в России – лучшее свидетельство оптимального соотношения цены и качества. Нельзя обойти стороной и сферу туризма, которая для экономики Грузии является одной из опорных. В прошлом году солнечную Грузию посетило рекордное число отдыхающих из России – 1,6 млн человек, или 23% от всего въездного турпотока – практически каждый четвертый гость приехал из России! Радует и возросшее число ответных визитов грузинских граждан – 17% от всех выездов из Грузии за рубеж. Не секрет, что росту интенсивности взаимных поездок способствуют культурно-историческая близость, безвизовый режим и наличие прямого авиасообщения. Сегодня из трех грузинских международных аэропортов можно добраться до 11 российских городов, причем не только в европейскую часть нашей страны, но и за Урал. – Влияет ли отсутствие дипломатических отношений на развитие двусторонних экономических связей? – Отсутствие межгосударственного диалога по-прежнему остается ощутимой преградой для развития торгово-экономических отношений. Предприниматели России и Грузии периодически сталкиваются с трудностями, которые могли бы быть достаточно легко решены при наличии официальных каналов связи. Так, с ростом товарооборота значительно увеличивается нагрузка на единственный пункт пропуска на сухопутной границе "Верхний Ларс"–"Дариали". В результате простой большегрузов может доходить до 10 дней, а от этого страдают не только наши потребители, но и перевозчики, следующие через Грузию транзитом. Очевидно, что без совместной работы решить эту проблему вряд ли возможно. Аналогичные отраслевые диалоги необходимы и в других сферах: в авиации, сельском хозяйстве и таможенном деле. – В течение 2025 года в России и за рубежом с размахом отмечали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Какие праздничные и памятные мероприятия Секция интересов России провела на территории Грузии? – Действительно, весь 2025 год прошел под знаком празднования 80-летия Великой Победы. Основные торжества, разумеется, пришлись на 9 мая, однако и до, и после этой даты состоялось много мероприятий, посвященных Дню Победы. В первую очередь хотелось бы отметить чествование проживающих в Грузии ветеранов. Сотрудники Секции интересов вручили им юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 9 мая состоялось возложение цветов к памятникам и мемориалам в Тбилиси, аналогичные мероприятия проведены в Батуми, Дманиси, Кутаиси, Марнеули и Поти. Секция интересов поддержала НПО "Институт Евразии" в организации шествия "Бессмертного войска Грузии" (аналог "Бессмертного полка"), а также архивной выставки ТАСС "Их подвиг бессмертен". Были награждены лауреаты приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. литературного конкурса в номинациях "Поэзия", "Проза", "Публицистика" и "Творчество молодых". Кроме того, состоялись тематические круглые столы, организованные партнерскими грузинскими НПО, конкурс молодых журналистов на тему: "Нюрнбергский процесс: история и современность". – Россия, как известно, богата своей культурой, и соответствующее взаимодействие с иностранными государствами всегда шло активно. Как обстоят с этим дела в Грузии? Насколько Секции интересов удается заинтересовать грузин российской культурой? – Видим, что в Грузии не потерян интерес к российской культуре во всем ее многообразии. Прежде всего речь идет о старшем поколении, которое выросло на русской классике, прекрасно ее понимает и владеет русским языком. В то же время стараемся прививать любовь среднему и молодому поколению к популярной во всем мире русской культуре и искусству. Не стану перечислять все мероприятия, состоявшиеся на территории Грузии – культурная жизнь страны богата. Остановлюсь лишь на самых знаковых для нас. В октябре 2025 года на малой сцене Тбилисского государственного русского драматического театра имени Александра Грибоедова состоялась премьера моноспектакля "Чую Радуницу Божью…", приуроченного к 130-летнему юбилею Сергея Есенина. Позднее этот спектакль ведущего актера театра Валерия Харютченко был отмечен в Москве "Золотым дипломом" международного театрального фестиваля "Золотой витязь". В декабре 2025 года в Малом зале Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили состоялся концерт, посвященный 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. Его предваряла лекция известного исследователя биографии русского композитора Дениса фон Мекка, рассказавшего о том, что связывало Петра Чайковского с Грузией. Заметный след в культурной жизни Тбилиси оставил состоявшийся в 2025 году на площадке одного из главных кинотеатров столицы "Амирани" фестиваль документального кино "Теплые истории". Были показаны такие ленты, как "Мальчики и девочки "Доктора Живаго" (о многолетней дружбе между Борисом Пастернаком и грузинским поэтом Тицианом Табидзе), "Георгий Романов. Грузинский дневник" (о судьбе младшего брата императора Николая II, лечившегося от тяжелой болезни в Абастумани), "Мы люди, мы обречены на дружбу" (о профессиональном пути Владимира Гуцаева, нападающего тбилисского "Динамо" и чемпиона СССР по футболу 1978 года), "Лексо" (о судьбе воспитанника русской фортепианной школы, выдающегося грузинского пианиста Александра Торадзе). Последний получил ряд престижных наград, в том числе премию "Ника" в номинации "Лучший неигровой фильм", приз в номинации "Времена не выбирают" XVIII Международного кинофестиваля "Соль земли", приз за лучшую режиссуру фильма о музыке и музыкантах II Открытого российского фестиваля "Кино и музыка", а также главный приз конкурса неигровых картин XIX Международного кинофестиваля "Русское зарубежье". Кроме того, в июне 2025 года в преддверии Международного музыкального фестиваля имени Александра Торадзе "Лексо" демонстрировался в тбилисском Доме кино. – В Секции интересов продолжаются отборочные мероприятия среди граждан Грузии на бесплатное обучение в России в 2026/2027 учебном году в рамках квоты правительства Российской Федерации. Как Вы считаете, чем российское образование может привлечь грузинских абитуриентов? – Прием заявок на участие в отборе на бесплатное обучение в России в 2026/2027 учебном году продлен до 15 февраля 2026 года. Ждем всех желающих, еще есть несколько дней для того, чтобы определиться с направлением обучения и подать заявку. Что касается привлекательности российского образования, то интерес к нему закономерен. Россия имеет богатейшее наследие в самых различных областях науки, в том числе наиболее востребованных сегодня. Это медицина; компьютерные технологии; инженерия и технологии строительства; машиностроение; лингвистика; экономика, бизнес и управление; международные отношения и право; дизайн и архитектура; режиссура; сельское, лесное и рыбное хозяйство; прикладная геология; нефтегазовое дело и геодезия. Ежегодно в рамках квотной программы правительства России для Грузии выделяется определенное количество мест, причем абсолютно бесплатных. Студентам, прошедшим отбор, выплачивают стипендии и предоставляют общежитие. В свободное от учебы время им разрешается официально трудоустроиться. С 2024 года для граждан Грузии, въезжающих в Россию в целях получения образования, был установлен безвизовый режим на период обучения, так что для пересечения границы понадобится только паспорт. Единственное требование – в течение 90 дней после приезда необходимо получить временную регистрацию на территории России. Отделы по работе с иностранными студентами на местах в вузах всегда помогают с такими вопросами.– Какие города России участвуют в программе? И какой уровень образования предоставляется в рамках квоты? – Для обучения в России грузинские студенты могут выбрать практически любой город, поскольку в программе участвует более 700 учебных заведений, включая такие признанные во всем мире вузы, как Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Казанский (Приволжский) федеральный университет, Новосибирский государственный университет и многие другие именитые учебные заведения. У кандидатов есть возможность выбрать любую из 650 специальностей: от дизайна и актерского мастерства до ядерной физики, экономики или юриспруденции. Поступать можно на различные уровни образования: бакалавриат или специалитет, в магистратуру, аспирантуру или ординатуру. Более того, в рамках программы предоставляется возможность получить среднее специальное образование – например, овладеть специальностями медсестры или фельдшера. А также дополнительное профессиональное образование для тех, кто уже имеет диплом о высшем образовании и хочет углубить свои знания или освоить новую профессию. Некоторые программы длятся всего от двух недель до нескольких месяцев, а обучаться можно онлайн, как, например, на краткосрочных курсах по преподаванию русского языка как иностранного или гостиничному делу. Многие российские вузы предоставляют студентам, не владеющим русским языком, возможность обучаться на подготовительном факультете (срок – до 1 года). Если в вузе нет такого факультета, студента распределят в другой вуз в данном городе, который обладает соответствующими ресурсами. Кроме того, начать изучать русский язык можно и в Тбилиси. Например, культурный центр "Азбука" проводит бесплатные курсы русского языка для всех желающих. – Есть ли какие-то особые требования к претенденту на квоту? – Безусловно, есть условия, которые необходимо соблюсти. В программе может участвовать любой желающий с уровнем образования не ниже среднего. Ограничений по возрасту нет. При этом у кандидата обязательно должно быть грузинское гражданство. Наряду с грузинским может быть и российское гражданство, но постоянно проживать необходимо именно в Грузии. На отборочном этапе понадобится предоставить документ, подтверждающий отсутствие прописки на территории России после 31 августа 2025 года. Всю подробную информацию о программе желающие найдут на портале "Образование в России для иностранцев" www.education-in-russia.com. Если остаются вопросы, их можно задать сотруднику Секции интересов по электронной почте (edu-in-ru@mail.ru) или по телефону: 322-91-32-64.

