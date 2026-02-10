https://sputnik-georgia.ru/20260210/papuashvili-podvel-itogi-raboty-gruzinskoy-delegatsii-v-asean-297059898.html
Папуашвили подвел итоги работы грузинской делегации в АСЕАН
Папуашвили подвел итоги работы грузинской делегации в АСЕАН
Для Грузии как страны-наблюдателя МПА ASEAN остается важной платформой для парламентской дипломатии, заявил спикер
Папуашвили подвел итоги работы грузинской делегации в АСЕАН
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Хорошая платформа для диалога и сотрудничества – председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании Комитета по иностранным делам подвел итоги деятельности постоянной делегации страны в Межпарламентской ассамблее государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) за 2025 год.
В 2023 году АИПА предоставила парламенту Грузии статус наблюдателя. С тех пор постоянная делегация законодательного органа активно участвует в деятельности Межпарламентской ассамблеи. За этот период постоянное представительство парламента Грузии приняло участие в 46-й сессии Генеральной Ассамблеи и ежегодном заседании специальной рабочей группы.
"В современном мире, где международные отношения достаточно напряжены и сложны, этот формат является хорошей платформой для диалога и сотрудничества", – сказал Папуашвили.
По его словам, для Грузии как страны-наблюдателя МПА ASEAN остается важной платформой для парламентской дипломатии, которая позволяет устанавливать прямые контакты со странами Юго-Восточной Азии, лучше понимать приоритеты и вызовы этого региона, укреплять политику непризнания в Грузии и определять направления сотрудничества.
Парламентский комитет по иностранным делам принял к сведению представленный доклад.
Заседание Генеральной ассамблеи АСЕАН прошло в Куала-Лумпуре (Малайзия) с 16 по 22 сентября 2025 года. В работе форума принял участие член постоянной делегации парламента Грузии Николоз Самхарадзе.
Всего в мероприятии участвовали около 400 делегатов из стран-членов АСЕАН, государств-наблюдателей и стран-партнеров.
В ходе ассамблеи Самхарадзе представил участникам информацию о перспективах развития сотрудничества между Грузией и государствами Юго-Восточной Азии, подчеркнув важность углубления партнерских связей.
Отдельное заседание было посвящено Грузии. На нем грузинский парламентарий рассказал о приоритетах внешней политики страны, текущих экономических, политических и социальных процессах, а также об успешных реформах, реализованных в различных сферах.
Делегации стран-членов Межпарламентской ассамблеи АСЕАН выразили твердую поддержку территориальной целостности Грузии и заявили о готовности расширять сотрудничество в различных областях.
На полях форума Самхарадзе провел ряд двусторонних встреч, в том числе с вице-спикером сената и премьер-министром Малайзии, а также с председателем комитета по иностранным делам и торговле Палаты депутатов.
Кроме того, 14-17 июля 2025 года в Пномпене (Камбоджа) состоялось ежегодное заседание временной рабочей группы Межпарламентской ассамблеи, посвященное вопросам мира и безопасности.
В ходе дискуссий Самхарадзе затронул глобальные вызовы безопасности и ситуацию в Черноморском регионе, подтвердив готовность Грузии вносить вклад в продвижение миротворческих инициатив.