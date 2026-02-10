https://sputnik-georgia.ru/20260210/papuashvili-podvel-itogi-raboty-gruzinskoy-delegatsii-v-asean-297059898.html

Папуашвили подвел итоги работы грузинской делегации в АСЕАН

Папуашвили подвел итоги работы грузинской делегации в АСЕАН

Для Грузии как страны-наблюдателя МПА ASEAN остается важной платформой для парламентской дипломатии, заявил спикер

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Хорошая платформа для диалога и сотрудничества – председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании Комитета по иностранным делам подвел итоги деятельности постоянной делегации страны в Межпарламентской ассамблее государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) за 2025 год. В 2023 году АИПА предоставила парламенту Грузии статус наблюдателя. С тех пор постоянная делегация законодательного органа активно участвует в деятельности Межпарламентской ассамблеи. За этот период постоянное представительство парламента Грузии приняло участие в 46-й сессии Генеральной Ассамблеи и ежегодном заседании специальной рабочей группы. По его словам, для Грузии как страны-наблюдателя МПА ASEAN остается важной платформой для парламентской дипломатии, которая позволяет устанавливать прямые контакты со странами Юго-Восточной Азии, лучше понимать приоритеты и вызовы этого региона, укреплять политику непризнания в Грузии и определять направления сотрудничества. Парламентский комитет по иностранным делам принял к сведению представленный доклад. Заседание Генеральной ассамблеи АСЕАН прошло в Куала-Лумпуре (Малайзия) с 16 по 22 сентября 2025 года. В работе форума принял участие член постоянной делегации парламента Грузии Николоз Самхарадзе. Всего в мероприятии участвовали около 400 делегатов из стран-членов АСЕАН, государств-наблюдателей и стран-партнеров. В ходе ассамблеи Самхарадзе представил участникам информацию о перспективах развития сотрудничества между Грузией и государствами Юго-Восточной Азии, подчеркнув важность углубления партнерских связей. Делегации стран-членов Межпарламентской ассамблеи АСЕАН выразили твердую поддержку территориальной целостности Грузии и заявили о готовности расширять сотрудничество в различных областях. На полях форума Самхарадзе провел ряд двусторонних встреч, в том числе с вице-спикером сената и премьер-министром Малайзии, а также с председателем комитета по иностранным делам и торговле Палаты депутатов. Кроме того, 14-17 июля 2025 года в Пномпене (Камбоджа) состоялось ежегодное заседание временной рабочей группы Межпарламентской ассамблеи, посвященное вопросам мира и безопасности. В ходе дискуссий Самхарадзе затронул глобальные вызовы безопасности и ситуацию в Черноморском регионе, подтвердив готовность Грузии вносить вклад в продвижение миротворческих инициатив.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

