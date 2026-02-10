https://sputnik-georgia.ru/20260210/pravitelstvo-uchrezhdaet-novoe-vedomstvo--bank-ekonomicheskogo-razvitiya-gruzii-297065488.html

Правительство учреждает новое ведомство – Банк экономического развития Грузии

Важно, чтобы государство поддерживало инвесторов, которые сталкиваются с проблемами финансирования, отмечают инициаторы идеи 10.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Правительство Грузии в рамках оптимизации приняло решение о создании новой государственной структуры – Банка экономического развития страны, сообщила глава Минэкономики Мариам Квривишвили. Для этого власти ликвидируют действующий государственный Фонд развития и программу "Производи в Грузии", и на их базе создают абсолютно новое ведомство. Указ о реформе уже готов, процесс официально запустят в ближайшие дни. По словам министра, новое ведомство будет охватывать все сектора экономики страны, однако акцент будет сделан на тех отраслях, которые явно нуждаются в дополнительном внимании, включая увеличение финансирования. Также крайне важно, по словам министра, чтобы государство поддерживало инвесторов, которые сталкиваются с такими проблемами, как доступ к финансированию или ряд других инструментов. Как отметила Квривишвили, согласно плану инициативы, фактически к концу текущего первого квартала основная работа про проекту уже завершится, структура будет достаточно объемной, и, соответственно, потребуется некоторое время для полного формирования команды. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, новая структура поможет оптимизировать управление государственными финансами. Фонд развития был создан в 2023 году на основании "Партнерского фонда". "Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия на начальном этапе развития инвестиционных проектов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

