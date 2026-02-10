Правительство учреждает новое ведомство – Банк экономического развития Грузии
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМариам Квривишвили
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Правительство Грузии в рамках оптимизации приняло решение о создании новой государственной структуры – Банка экономического развития страны, сообщила глава Минэкономики Мариам Квривишвили.
Для этого власти ликвидируют действующий государственный Фонд развития и программу "Производи в Грузии", и на их базе создают абсолютно новое ведомство. Указ о реформе уже готов, процесс официально запустят в ближайшие дни.
"Мы готовы правильно реагировать на вызовы всех секторов экономики, а также на потребности малых, средних и крупных предприятий, работающих в этих секторах. "Производи в Грузии" по своему содержанию приобретет очень большой масштаб и фактически станет Банком экономического развития Грузии", – сказала Квривишвили.
По словам министра, новое ведомство будет охватывать все сектора экономики страны, однако акцент будет сделан на тех отраслях, которые явно нуждаются в дополнительном внимании, включая увеличение финансирования.
"Исходя из этого, я бы выделила производство с целью снижения зависимости от импорта, содействие развитию отдельных секторов, включая энергетику – у нас есть определенные вызовы в этом вопросе, и для нас крайне важно увеличение установленных мощностей в стране", – отметила Квривишвили.
Также крайне важно, по словам министра, чтобы государство поддерживало инвесторов, которые сталкиваются с такими проблемами, как доступ к финансированию или ряд других инструментов.
Как отметила Квривишвили, согласно плану инициативы, фактически к концу текущего первого квартала основная работа про проекту уже завершится, структура будет достаточно объемной, и, соответственно, потребуется некоторое время для полного формирования команды.
Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, новая структура поможет оптимизировать управление государственными финансами.
Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство.
Фонд развития был создан в 2023 году на основании "Партнерского фонда". "Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия на начальном этапе развития инвестиционных проектов.