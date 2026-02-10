https://sputnik-georgia.ru/20260210/predstavlyayuschie-gruziyu-diana-devis-i-gleb-smolkin-vyshli-v-final-olimpiady-2026-297068662.html

Представляющие Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин вышли в финал Олимпиады-2026

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин вышли в финал зимних Олимпийских игр в Милане, где выступят с произвольной программой в среду, 11 февраля. По результатам короткой программы танцевальная пара набрала 77,15 балла, заняв 13-е место среди 23 участников. Лидируют французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон – 90,18 балла. Следом идут американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс – 89,72, третьи – канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, 86,18. Во вторник на олимпийский лед выйдет грузинский фигурист Ника Эгадзе. Начало трансляции короткой программы в 21:30 по тбилисскому времени. На днях сборная Грузии по фигурному катанию заняла историческое четвертое место в командном турнире на Олимпиаде, набрав 56 баллов. Команда США завершила выступление с 69 баллами, Япония заняла второе место (68), а Италия – третье (60). Последнее, пятое место досталось Канаде. Правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари. В зимних Олимпийских играх в Милане участвуют восемь грузинских спортсменов – в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

