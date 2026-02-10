https://sputnik-georgia.ru/20260210/premer-propustit-myunkhenskuyu-konferentsiyu--gruziyu-predstavit-pravitelstvo-297075417.html

Премьер пропустит Мюнхенскую конференцию – Грузию представит правительство

Премьер пропустит Мюнхенскую конференцию – Грузию представит правительство

Sputnik Грузия

62-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля 10.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-10T13:54+0400

2026-02-10T13:54+0400

2026-02-10T14:04+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

мака бочоришвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/19/296341841_0:68:2048:1220_1920x0_80_0_0_7b3a2fb4ecb287294e65cd06ee752c24.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Правительство Грузии получило приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности и приняло его, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Кто именно будет представлять власти, пока неизвестно. Кобахидзе сообщил, что лично он не примет участия в мероприятии. Но не исключил участия в нем главы МИД Маки Бочоришвили."Я не буду присутствовать на Мюнхенской конференции. Правительство получило приглашение, и на конференции будет представлен представитель правительства", – сказал Кобахидзе. В какой конкретно форме правительство будет представлено на престижном форуме, общество узнает позже, добавил премьер. Мюнхенская конференция по безопасности – один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. В 2026 году 62-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили