Премьер пропустит Мюнхенскую конференцию – Грузию представит правительство
Премьер пропустит Мюнхенскую конференцию – Грузию представит правительство
62-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля 10.02.2026
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Правительство Грузии получило приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности и приняло его, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Кто именно будет представлять власти, пока неизвестно. Кобахидзе сообщил, что лично он не примет участия в мероприятии. Но не исключил участия в нем главы МИД Маки Бочоришвили."Я не буду присутствовать на Мюнхенской конференции. Правительство получило приглашение, и на конференции будет представлен представитель правительства", – сказал Кобахидзе. В какой конкретно форме правительство будет представлено на престижном форуме, общество узнает позже, добавил премьер. Мюнхенская конференция по безопасности – один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. В 2026 году 62-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
13:54 10.02.2026 (обновлено: 14:04 10.02.2026)
62-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля
