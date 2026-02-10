https://sputnik-georgia.ru/20260210/premer-terminal-kulevi-rabotaet-s-soblyudeniem-sanktsionnykh-norm-297080095.html

Премьер: терминал Кулеви работает с соблюдением санкционных норм

Премьер: терминал Кулеви работает с соблюдением санкционных норм

10.02.2026, Sputnik Грузия
Правительство открыто к сотрудничеству, в том числе с Европейским союзом, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузия строго соблюдает все правила, касающиеся санкционного режима, и готова выслушать все вопросы по работе терминала Кулеви (Западная Грузия, Хобский район), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. По информации СМИ, порт Кулеви может быть включен в 20-й пакет санкций ЕС против России, предложенный Европейской комиссией.По его словам, правительство открыто к сотрудничеству, в том числе с Европейским союзом. "Мы абсолютно открыты к сотрудничеству в этом вопросе, в том числе с Европейским союзом. Кулеви – порт стратегического значения для нас. Что касается конкретных вопросов, если возникнут вопросы, мы готовы на них ответить", – заявил Кобахидзе. По его словам, грузинской стороне интересна детализация дела. "Мы еще раз выражаем свою открытость к консультациям с ЕС по каждой детали", – подчеркнул Кобахидзе. В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

