https://sputnik-georgia.ru/20260210/prezident-khorvatii-pribudet-v-sredu-v-tbilisi-s-ofitsialnym-vizitom-297082424.html
Президент Хорватии прибудет в среду в Тбилиси с официальным визитом
Президент Хорватии прибудет в среду в Тбилиси с официальным визитом
Sputnik Грузия
В рамках визита предусмотрены встречи президента Республики Хорватия с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили 10.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-10T19:44+0400
2026-02-10T19:44+0400
2026-02-10T19:44+0400
грузия
политика
новости
хорватия
ираклий кобахидзе
шалва папуашвили
михаил кавелашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0a/297082254_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_ae7cbe3452809bef6222e5db3e9cb9d0.jpg
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. С 11 по 13 февраля Грузию с официальным визитом посетит президент Республики Хорватия Зоран Миланович вместе с супругой Саней Мушич Миланович и сопровождающей делегацией.По информации администрации президента Грузии, Михаил Кавелашвили примет Зорана Милановича в президентском дворце Грузии, где состоится официальная церемония встречи.Запланированы встречи Михаила Кавелашвили и Зорана Милановича с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ.Также в рамках визита предусмотрены встречи президента Республики Хорватия с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
хорватия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0a/297082254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27288e475aeaf954b6a8a51d9a43de85.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, хорватия, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, михаил кавелашвили
грузия, политика, новости, хорватия, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, михаил кавелашвили
Президент Хорватии прибудет в среду в Тбилиси с официальным визитом
В рамках визита предусмотрены встречи президента Республики Хорватия с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. С 11 по 13 февраля Грузию с официальным визитом посетит президент Республики Хорватия Зоран Миланович вместе с супругой Саней Мушич Миланович и сопровождающей делегацией.
По информации администрации президента Грузии, Михаил Кавелашвили примет Зорана Милановича в президентском дворце Грузии, где состоится официальная церемония встречи.
Запланированы встречи Михаила Кавелашвили и Зорана Милановича с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ.
Также в рамках визита предусмотрены встречи президента Республики Хорватия с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили.