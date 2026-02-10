https://sputnik-georgia.ru/20260210/prezident-khorvatii-pribudet-v-sredu-v-tbilisi-s-ofitsialnym-vizitom-297082424.html

Президент Хорватии прибудет в среду в Тбилиси с официальным визитом

В рамках визита предусмотрены встречи президента Республики Хорватия с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили 10.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. С 11 по 13 февраля Грузию с официальным визитом посетит президент Республики Хорватия Зоран Миланович вместе с супругой Саней Мушич Миланович и сопровождающей делегацией.По информации администрации президента Грузии, Михаил Кавелашвили примет Зорана Милановича в президентском дворце Грузии, где состоится официальная церемония встречи.Запланированы встречи Михаила Кавелашвили и Зорана Милановича с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ.Также в рамках визита предусмотрены встречи президента Республики Хорватия с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

