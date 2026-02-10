https://sputnik-georgia.ru/20260210/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-297080375.html

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Осадки, местами сильные, туман, метель, гололедица на дорогах ожидаются на большей части территории Грузии 11 февраля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Из-за сильного снегопада, плохой видимости, метелей, гололеда и опасности схода лавин движение транспорта на отдельных участках дорог может быть ограничено. Ожидаемые сильные осадки могут спровоцировать оползни в горных районах. Уровень возможного возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

