Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Ожидаемые сильные осадки могут спровоцировать оползни в горных районах 10.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Осадки, местами сильные, туман, метель, гололедица на дорогах ожидаются на большей части территории Грузии 11 февраля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Из-за сильного снегопада, плохой видимости, метелей, гололеда и опасности схода лавин движение транспорта на отдельных участках дорог может быть ограничено. Ожидаемые сильные осадки могут спровоцировать оползни в горных районах. Уровень возможного возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

22:23 10.02.2026
Ожидаемые сильные осадки могут спровоцировать оползни в горных районах
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Осадки, местами сильные, туман, метель, гололедица на дорогах ожидаются на большей части территории Грузии 11 февраля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Из-за сильного снегопада, плохой видимости, метелей, гололеда и опасности схода лавин движение транспорта на отдельных участках дорог может быть ограничено.
Ожидаемые сильные осадки могут спровоцировать оползни в горных районах. Уровень возможного возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний.
