https://sputnik-georgia.ru/20260210/skolko-obektov-postroeno-v-gruzii-v-2025-godu--novaya-statistika-297060509.html
Сколько объектов построено в Грузии в 2025 году – новая статистика
Сколько объектов построено в Грузии в 2025 году – новая статистика
Sputnik Грузия
Больше половины построенных за прошлый год объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 10.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-10T09:01+0400
2026-02-10T09:01+0400
2026-02-10T09:01+0400
грузия
экономика
новости
строительство
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/10/289912019_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_1a560a2c67e03a9e6420ce3fd815f45c.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В 2025 году в Грузии было введено в эксплуатацию 3 393 объекта общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению с 2024 годом, число введенных в эксплуатацию объектов уменьшилось на 5,9%, а площадь выросла на 8,1%.Две трети построенных за 2025 год объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети, Мцхета-Мтианети и Квемо Картли.Муниципальными органами власти Грузии в 2025 году было выдано 11,6 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 11,4 миллиона квадратных метров.По сравнению с 2024 годом, число выданных разрешений снизилось на 4,2%, а площадь предполагаемого строительства – на 5,3%.Из общего числа выданных разрешений 70% приходится на четыре региона: Тбилиси, Квемо Картли, Кахети и Аджарию.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий: многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/10/289912019_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0f9e29744b830874325b15b67d84fd9b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько объектов построено в Грузии в 2025 году – новая статистика
Больше половины построенных за прошлый год объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В 2025 году в Грузии было введено в эксплуатацию 3 393 объекта общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По сравнению с 2024 годом, число введенных в эксплуатацию объектов уменьшилось на 5,9%, а площадь выросла на 8,1%.
Две трети построенных за 2025 год объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети, Мцхета-Мтианети и Квемо Картли.
Муниципальными органами власти Грузии в 2025 году было выдано 11,6 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 11,4 миллиона квадратных метров.
По сравнению с 2024 годом, число выданных разрешений снизилось на 4,2%, а площадь предполагаемого строительства – на 5,3%.
Из общего числа выданных разрешений 70% приходится на четыре региона: Тбилиси, Квемо Картли, Кахети и Аджарию.
Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий: многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.