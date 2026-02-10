https://sputnik-georgia.ru/20260210/skolko-obektov-postroeno-v-gruzii-v-2025-godu--novaya-statistika-297060509.html

Сколько объектов построено в Грузии в 2025 году – новая статистика

Сколько объектов построено в Грузии в 2025 году – новая статистика

Sputnik Грузия

Больше половины построенных за прошлый год объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 10.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-10T09:01+0400

2026-02-10T09:01+0400

2026-02-10T09:01+0400

грузия

экономика

новости

строительство

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/10/289912019_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_1a560a2c67e03a9e6420ce3fd815f45c.jpg

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В 2025 году в Грузии было введено в эксплуатацию 3 393 объекта общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению с 2024 годом, число введенных в эксплуатацию объектов уменьшилось на 5,9%, а площадь выросла на 8,1%.Две трети построенных за 2025 год объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети, Мцхета-Мтианети и Квемо Картли.Муниципальными органами власти Грузии в 2025 году было выдано 11,6 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 11,4 миллиона квадратных метров.По сравнению с 2024 годом, число выданных разрешений снизилось на 4,2%, а площадь предполагаемого строительства – на 5,3%.Из общего числа выданных разрешений 70% приходится на четыре региона: Тбилиси, Квемо Картли, Кахети и Аджарию.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий: многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"