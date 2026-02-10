https://sputnik-georgia.ru/20260210/ssha-menyayut-podkhod-k-gruzii--kak-v-tbilisi-otsenili-novye-signaly-vashingtona-297065274.html

США меняют подход к Грузии – как в Тбилиси оценили новые сигналы Вашингтона

США меняют подход к Грузии – как в Тбилиси оценили новые сигналы Вашингтона

10.02.2026

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Власти Грузии рассчитывают вывести отношения с Соединенными Штатами Америки на новый этап за счет активного и тесного диалога, заявила вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. Президент Грузии Михаил Кавелашвили сообщил, что на следующий день после открытия Олимпийских игр в Милане ему удалось неформально пообщаться с зарубежными политиками, в том числе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио. По словам Кавелашвили, в ходе короткого рабочего разговора американская сторона дала понять, что отношения обязательно будут обновлены. В свою очередь заместитель председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Тенгиз Шарманашвили заявил, что глава Госдепартамента Рубио намерен создать техническую группу для изучения конкретной проблематики, что, по его словам, свидетельствует о скором начале практической работы. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия стремится восстановить стратегическое партнерство с США с чистого листа. По его словам, заявления госсекретаря Рубио "звучат оптимистично", и власти Грузии будут ожидать дальнейшего развития событий. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения (но уже финансовые) со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

