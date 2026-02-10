https://sputnik-georgia.ru/20260210/suverenitet-ne-oznachaet-izolyatsii--glava-mid-297081773.html

Суверенитет не означает изоляции – глава МИД

Суверенитет не означает изоляции – глава МИД

Sputnik Грузия

Мир для Грузии не имеет альтернативы и является единственной гарантией безопасности, заявила министр 10.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-10T23:28+0400

2026-02-10T23:28+0400

2026-02-10T23:28+0400

политика

грузия

новости

мака бочоришвили

брюссель

венгрия

еврокомиссия

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291387180_0:112:2048:1265_1920x0_80_0_0_71c15834afef2ba101a61c23703094f8.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Защита суверенитета не означает изоляции от других стран, но государство должно руководствоваться своими интересами, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили на международной конференции "Будапештский глобальный диалог". Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили находится с официальным визитом в Венгрии. По ее словам, в последние годы Грузия оказалась в центре беспрецедентного международного давления и нападок "во имя защиты демократии", направленные против воли народа. "Мы ясно увидели, как международные институты и наши искренние европейские устремления могут быть использованы в качестве инструмента давления на суверенные государства. Мы также увидели, к каким тяжелым последствиям может привести иностранное вмешательство во внутренние дела и участие внешних игроков во внутренней политике страны", – заявила Бочоршвили. Глава МИД Грузии уверила, что Грузия не намерена сворачивать с пути. По словам Маки Бочоришвили, мир для Грузии не имеет альтернативы и является единственной гарантией безопасности. "Грузинский народ сталкивается с одной из самых сложных геополитических реальностей без зонтика безопасности и членства в каком-либо военном альянсе. Именно поэтому мир для нас безальтернативен и является единственной гарантией безопасности", – заявила Бочоришвили. По ее словам, несмотря на региональную нестабильность и глобальные вызовы, включая пандемию, энергетические кризисы, конфликты и сбои в глобальных цепочках поставок, Грузия продемонстрировала исключительную устойчивость и устойчивый экономический рост. По ее словам, Грузия не только обеспечивает собственное будущее, но и укрепляет стабильность, процветание и устойчивость Европы, а Черное море является воротами регионального сотрудничества и партнерства. Как отметила Бочоришвили, благодаря истории, смелости и принципам Грузия твердо стоит как народ, приверженный миру, демократии и ценностям. "В мире общих рисков подлинная безопасность основана на ответственности, диалоге и непоколебимой поддержке мира, стабильности и сотрудничества между всеми государствами", – заявила Бочоришвили. Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус кандидата Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан Грузии задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав ее "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

брюссель

венгрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мака бочоришвили, брюссель, венгрия, еврокомиссия, грузия - евросоюз