В Тбилиси почтили память Александра Грибоедова – не только драматурга, но и дипломата
15:13 10.02.2026 (обновлено: 15:45 10.02.2026)
© video: Sputnik / Stringer
В России отмечают День дипломатического работника, в связи с этим представители российской дипломатической миссии почтили память Александра Грибоедова в Тбилиси
Александр Грибоедов – не только известный русский драматург, но и дипломат, который связал свою жизнь с Тбилиси любовью и службой.
День дипломатического работника в России отмечается 10 февраля. Праздник был официально учрежден в 2002 году указом президента РФ.
История российской дипломатии насчитывает более четырех столетий. Сегодня ее преемником является Министерство иностранных дел Российской Федерации, которое координирует внешнюю политику страны, работу посольств, консульств и представительств за рубежом.
Профессиональный праздник отмечают не только действующие дипломаты, но и ветераны службы, сотрудники международных организаций, преподаватели профильных вузов. Традиционно в этот день проходят официальные приемы, церемонии награждения и памятные мероприятия.
