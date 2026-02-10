https://sputnik-georgia.ru/20260210/v-tbilisi-pochtili-pamyat-aleksandra-griboedova--ne-tolko-dramaturga-no-i-diplomata-297076608.html

В Тбилиси почтили память Александра Грибоедова – не только драматурга, но и дипломата

В России отмечают День дипломатического работника, в связи с этим представители российской дипломатической миссии почтили память Александра Грибоедова в... 10.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-10T15:13+0400

2026-02-10T15:13+0400

2026-02-10T15:45+0400

Александр Грибоедов – не только известный русский драматург, но и дипломат, который связал свою жизнь с Тбилиси любовью и службой.День дипломатического работника в России отмечается 10 февраля. Праздник был официально учрежден в 2002 году указом президента РФ.История российской дипломатии насчитывает более четырех столетий. Сегодня ее преемником является Министерство иностранных дел Российской Федерации, которое координирует внешнюю политику страны, работу посольств, консульств и представительств за рубежом.Профессиональный праздник отмечают не только действующие дипломаты, но и ветераны службы, сотрудники международных организаций, преподаватели профильных вузов. Традиционно в этот день проходят официальные приемы, церемонии награждения и памятные мероприятия.

