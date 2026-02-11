https://sputnik-georgia.ru/20260211/dialogu-gruzii-i-rossii-net-alternativy---ekspert-297096086.html

Диалогу Грузии и России нет альтернативы – эксперт

Диалогу Грузии и России нет альтернативы – эксперт

11.02.2026

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. У диалога между Грузии и России нет альтернативы, тем более если речь идет о злободневных для стран темах –— в том числе восстановлении железнодорожного и автосообщения через Абхазию, рассказал в беседе со Sputnik Грузия глава "Совета старейших Самегрело", экс-депутат парламента Грузии Фридон Инджия. Бюро "Совета старейшин Самегрело" обратилось к правительству Грузии с рядом инициатив. В числе предложений – восстановление прямого диалога с РФ, возобновление железнодорожного сообщения через Абхазию, исключение из Конституции пункта о стремлении Грузии к вступлению в НАТО и ЕС, а также присоединение страны к Союзному государству России и Беларуси. По его словам, восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения между странами представляет "жизненно важную ценность для всего региона". "Это будет выгодно для всех стран, имеющих отношение к региону. Они получат дополнительные доходы", – сказал Инджия. Он отметил, что прежде всего это будет выгодно для населения. В частности, для жителей Западной Грузии, у которых появится дополнительный заработок, и им "не придется уезжать на годы в эмиграцию", а также для жителей Абхазии. "В этом контексте, в этой части можно вообще не касаться политики и этого аспекта. Можно опираться лишь на экономику и благополучие населения", — добавил Инджия. Он пояснил, что это поможет разгрузить КПП "Верхний Ларс". Именно через него проходит основной поток грузов из Турции в Россию, где, особенно зимой, из-за погодных условий регулярно образуются многокилометровые очереди. Что касается принятия Грузии в Союзное государство России и Беларуси, то, по словам Инджия, это должно произойти лишь с учетом тех границ, которые были признаны ООН до 1992 года. "Это будет выгодно всем странам как финансово, так и по ряду других аспектов", – сказал Инджия. Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч дипломатов Каджая и Карасина. * Союзное государство России и Беларуси (СГРБ) – это надгосударственное образование, созданное на основе договора от 8 декабря 1999 года для углубленной интеграции двух стран, сохраняющих свой суверенитет. СГРБ обеспечивает единое экономическое, оборонное и правовое пространство, а также гарантирует равные социальные права граждан, такие как свобода передвижения, трудоустройство и образование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

