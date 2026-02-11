Дружба – это не слова! В Грузии резко ответили МИД Швеции

https://sputnik-georgia.ru/20260211/druzhba--eto-ne-slova-v-gruzii-rezko-otvetili-mid-shvetsii-297090981.html

11.02.2026

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Настоящая дружба с грузинским народом проявляется не в заявлениях, а в конкретных действиях: через уважение суверенитета страны, соблюдение конституционного порядка и отказ от поддержки насильственных сценариев, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети. Ранее МИД Швеции в ответе оппозиционному телеканалу "Формула" заявил, что считает тревожным откат демократии, прав человека и верховенства закона в Грузии за последние два года. Ведомство также подчеркнуло, что Швеция остается многолетним другом грузинского народа и надежным партнером его европейских стремлений.К своему посту Папуашвили опубликовал видео от 11 ноября 2024 года, в котором председатель комитета по делам ЕС парламента Швеции Эрик Оттоссон призвал население Грузии выйти на улицу и расширить протесты. В своем обращении шведский политик упоминает Майдан и революцию на Украине, заявляя: "Если вы верите в евродемократию и европейские идеи, вы должны быть на улице". По словам Папуашвили, заявления о дружбе звучат со стороны ведомства страны, представитель которой ранее публично призывал к организации "майдана" в Грузии. Он также напомнил, что спустя несколько дней после этих призывов произошли насильственные акции, включая попытку поджога здания парламента, нападения на сотрудников полиции и тяжелые травмы правоохранителей, один из которых потерял зрение. "На этом фоне вместо распространения очередной дезинформации о Грузии гораздо более уместным было бы, чтобы власти Швеции сначала дали разъяснение по поводу "призыва к майдану" и хотя бы выразили сожаление в связи с безответственными и злонамеренными действиями своего представителя", – написал Папуашвили. В свою очередь в МИД Швеции заявили, что критика со стороны грузинских властей усилилась после того, как Стокгольм поддержал запуск "московского механизма" ОБСЕ для изучения ситуации в Грузии. В ведомстве отметили, что вместе с 22 странами-участницами ОБСЕ поддержали этот шаг для проведения независимой оценки происходящих процессов и выработки рекомендаций. В Стокгольме выразили надежду, что власти Грузии конструктивно подключатся к работе экспертной миссии, подчеркнули важность дискуссий, основанных на фактах, и заявили, что распространение дезинформации о Швеции, ЕС и других странах подрывает двусторонние отношения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

