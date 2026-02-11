https://sputnik-georgia.ru/20260211/dtp-na-trasse-rustavi-tbilisi---pogibli-tri-cheloveka-297090806.html
ДТП на трассе Рустави-Тбилиси – погибли три человека
ДТП на трассе Рустави-Тбилиси – погибли три человека
Sputnik Грузия
В Тбилиси с ночи наблюдается резкое ухудшение погоды 11.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-11T11:43+0400
2026-02-11T11:43+0400
2026-02-11T12:09+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
рустави
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23892/35/238923593_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_36e9d67ec1bb147a56cb63d67eac57ec.jpg
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Рустави-Тбилиси погибли три человека, сообщил телеканал "Рустави 2". По словам очевидцев, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. МВД Грузии ведет расследование по статье - "Нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства". В Тбилиси с ночи наблюдается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупредили об усилении ветра, осадках и понижении температуры. Водителей призывают быть внимательнее на дорогах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23892/35/238923593_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_9e968a38fc5f609d91e58ac2de001d74.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, рустави
происшествия, грузия, новости, тбилиси, рустави
ДТП на трассе Рустави-Тбилиси – погибли три человека
11:43 11.02.2026 (обновлено: 12:09 11.02.2026)
В Тбилиси с ночи наблюдается резкое ухудшение погоды
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Рустави-Тбилиси погибли три человека, сообщил телеканал "Рустави 2".
По словам очевидцев, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
МВД Грузии ведет расследование по статье - "Нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства".
В Тбилиси с ночи наблюдается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупредили об усилении ветра, осадках и понижении температуры.
Водителей призывают быть внимательнее на дорогах.