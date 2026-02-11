https://sputnik-georgia.ru/20260211/dtp-na-trasse-rustavi-tbilisi---pogibli-tri-cheloveka-297090806.html

ДТП на трассе Рустави-Тбилиси – погибли три человека

ДТП на трассе Рустави-Тбилиси – погибли три человека

В Тбилиси с ночи наблюдается резкое ухудшение погоды 11.02.2026

2026-02-11T11:43+0400

2026-02-11T11:43+0400

2026-02-11T12:09+0400

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Рустави-Тбилиси погибли три человека, сообщил телеканал "Рустави 2". По словам очевидцев, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. МВД Грузии ведет расследование по статье - "Нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства". В Тбилиси с ночи наблюдается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупредили об усилении ветра, осадках и понижении температуры. Водителей призывают быть внимательнее на дорогах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

