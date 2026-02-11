FlyArystan запускает прямые рейсы Астана-Батуми этим летом

https://sputnik-georgia.ru/20260211/flyarystan-zapuskaet-pryamye-reysy-astana-batumi-etim-letom-297083135.html

11.02.2026

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Казахстанский лоукостер FlyArystan запускает на лето прямые рейсы из Астаны в Батуми, говорится в сообщении на странице авиакомпании. Полеты будут выполняться с 2 июня по 29 августа 2026 года два раза в неделю – по вторникам и субботам. Сейчас FlyArystan летает только в Кутаиси из пяти городов: Алматы, Астаны, Атырау, Актау и Шымкента. В настоящее время авиаперевозки между городами Грузии и Казахстана осуществляют авиакомпании Air Astana, FlyArystan и SCAT. В октябре 2024 года авиационные власти Грузии и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании по воздушному сообщению, который позволит грузинским авиаперевозчикам летать дополнительно в 12 городов Казахстана. Это способствует дальнейшему росту авиаперевозок между двумя странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

