Глава СГБ совершил визит в США по приглашению коллег

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе находился с официальным в США с 7-10 февраля по приглашению коллег, сообщили в пресс-службе ведомства. В этот же период с визитом в США находился замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия. Он принял участие в шестом ежегодном Саммите по международной религиозной свободе. "Глава Службы государственной безопасности находился с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки с 7 по 10 февраля по приглашению коллег. Встреча была посвящена вопросам безопасности", – говорится в сообщении. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения (но уже финансовые) со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

