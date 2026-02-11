https://sputnik-georgia.ru/20260211/gruziya-soboleznuet-kanade-iz-za-gibeli-10-chelovek-vo-vremya-massovoy-strelby-297096460.html

Грузия соболезнует Канаде из-за гибели 10 человек во время массовой стрельбы

Грузия соболезнует Канаде из-за гибели 10 человек во время массовой стрельбы

Неизвестный открыл стрельбу в старшей школе города Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия на западе Канады 11.02.2026

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнование народу Канады в связи с массовой гибелью людей во время стрельбы. В результате стрельбы в канадской провинции Британская Колумбия погибли 10 человек и пострадали 25. Неизвестный открыл стрельбу в старшей школе города Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Согласно заявлению полицейских, шесть тел погибших были обнаружены в здании школы, еще один пострадавший скончался по дороге в больницу. По данным телеканала CBC, тела еще двух погибших были найдены в месте, "связанном с инцидентом". Предполагаемый нападавший покончил с собой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

