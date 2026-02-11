https://sputnik-georgia.ru/20260211/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-11-fevralya-2026-297083839.html

Какой сегодня церковный праздник: 11 февраля 2026

По православному церковному календарю 11 февраля отмечают день памяти святых Игнатия, Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана, Паригория, Сильвана...

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Перенесение мощей БогоносцаПо церковному календарю 11 февраля отмечают день перенесения мощей святого Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского.После того как святого Игнатия в 107 году по приказу императора Траяна (98-117) бросили на растерзание зверям и он скончался, христиане, собрав кости священномученика, хранили их в Риме. В 108-м мощи святого перенесли в предместье города Антиохии. Второе перенесение в Антиохию совершили в 438 году.После взятия персами Антиохии мощи священномученика в 540 году (по другим источникам – в 637-м) возвратили в Рим и положили в храме Святого папы Климента.Святые мученикиПо церковному календарю 11 февраля поминают мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория, пострадавших за веру во время правления императора Диоклетиана (284-305).Мучеников схватили во время преследования христиан в городе Самосаты на реке Евфрате (Сирия), когда они бесстрашно выступали против идолопоклонства. Мучеников подвергли жестоким пыткам, а затем повесили, пригвоздив их головы к кресту. Произошло это в 297 году.Сильван, Лука и МокийПо церковному календарю 11 февраля поминают епископа Сильвана, диакона Луку и чтеца Мокия, пострадавших за веру в Финикийском городе Эмезе в 312-м. Мучеников пытали, держали в заключении и морили голодом. Затем их отдали на съедение хищникам. По молитве святых мученики скончались, не тронутые хищниками.Ашот КуропалатПо церковному календарю 11 февраля поминают мученика Ашота Великого Куропалата, правителя Тао-Кларджетского княжества (Юго-Западная Грузия), основоположника царской династии Багратиони.По грузинской летописи "Картлис Цховреба" (Житие Картли), святой царь Ашот был старшим сыном великого князя Картли (Восточная Грузия) – Адарнасе.Став правителем Картли в 786 году, Ашот с самого начала начал непримиримую борьбу за освобождение Картли от арабских захватчиков. Воспользовавшись ослаблением арабского халифата, ему удалось изгнать неверных из Тбилиси.Взойдя на престол Тао-Кларджети, одной из юго-западных областей Грузии, царь Ашот смог завоевать глубокое расположение не только своего народа, но и императора Византии, а в последствии получить титул куропалата (почетная должность военачальника в древней Византии).Почти все свое правление царь Ашот боролся с арабскими завоевателями и защищал христианскую веру в Грузии. Возрождение Тао-Кларджети воодушевило всех. Правители всех разрозненных частей Грузии прилагали усилия для объединения страны, несмотря на то, что враг этому всячески препятствовал.Царя предательски убили в одном из построенных им храмов в 829-м, когда он во время очередного нашествия арабов, готовясь к битве, отправился собирать войска.ИмениныПо церковному календарю 11 февраля именины отмечают Герасим, Дмитрий, Иван, Иона, Игнатий, Константин, Лаврентий, Лука, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

