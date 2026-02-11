https://sputnik-georgia.ru/20260211/korruptsionnyy-skandal-na-vagonoremontnom-zavode-mer-tbilisi-za-polnoe-rassledovanie-297082987.html

Коррупционный скандал на вагоноремонтном заводе: мэр Тбилиси за полное расследование

Коррупционный скандал на вагоноремонтном заводе: мэр Тбилиси за полное расследование

Sputnik Грузия

Аудит требует времени, поскольку невозможно одновременно проверить все учреждения и компании, заявил мэр столицы 11.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-11T10:52+0400

2026-02-11T10:52+0400

2026-02-11T10:52+0400

грузия

новости

происшествия

каха каладзе

тбилиси

тбилисский метрополитен

грузия против коррупции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286042955_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_80e039b1e250f67b11382961e992c25d.jpg

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Служба внутреннего аудита мэрии Тбилиси последовательно проверяет все подразделения и при обнаружении нарушений всегда принимает соответствующие меры, заявил мэр города Каха Каладзе. На прошлой неделе Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по фактам растрат и присвоения средств в тбилисском филиале завода по ремонту составов электропоездов с использованием служебных полномочий. Причиной начала расследования стали результаты внутреннего аудита мэрии. По этому делу 3 февраля были проведены первые обыски. Он отметил, что аудит требует времени, поскольку невозможно одновременно проверить все учреждения и компании. "В муниципалитете работает около 30 тысяч сотрудников, существует множество подчиненных структур. Поэтому на проверку и посещение конкретных компаний необходимо определенное время", – пояснил мэр. АО "Тбилисский филиал завода по ремонту составов электропоездов" частично принадлежит Тбилисской транспортной компании. Директором предприятия является Гела Дзидзиашвили. С 2017 года мэрия ремонтирует все вагоны метрополитена для продления их срока службы. Общая стоимость ремонтов составила сотни миллионов лари из бюджета города.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, каха каладзе, тбилиси, тбилисский метрополитен, грузия против коррупции