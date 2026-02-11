https://sputnik-georgia.ru/20260211/korruptsionnyy-skandal-na-vagonoremontnom-zavode-mer-tbilisi-za-polnoe-rassledovanie-297082987.html
Коррупционный скандал на вагоноремонтном заводе: мэр Тбилиси за полное расследование
Коррупционный скандал на вагоноремонтном заводе: мэр Тбилиси за полное расследование
Аудит требует времени, поскольку невозможно одновременно проверить все учреждения и компании, заявил мэр столицы 11.02.2026, Sputnik Грузия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Служба внутреннего аудита мэрии Тбилиси последовательно проверяет все подразделения и при обнаружении нарушений всегда принимает соответствующие меры, заявил мэр города Каха Каладзе.
На прошлой неделе Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по фактам растрат и присвоения средств в тбилисском филиале завода по ремонту составов электропоездов с использованием служебных полномочий. Причиной начала расследования стали результаты внутреннего аудита мэрии. По этому делу 3 февраля были проведены первые обыски.
"Служба аудита проверяет все службы ведомства последовательно. Если выявляется какое-либо нарушение, за ним всегда следует соответствующая реакция", – подчеркнул Каладзе.
Он отметил, что аудит требует времени, поскольку невозможно одновременно проверить все учреждения и компании.
"В муниципалитете работает около 30 тысяч сотрудников, существует множество подчиненных структур. Поэтому на проверку и посещение конкретных компаний необходимо определенное время", – пояснил мэр.
По его словам, аудит ведется по всем направлениям, и любые новости о его результатах станут известны обществу. "На данный момент в следственные органы ничего нового не направлялось", – добавил Каладзе.
АО "Тбилисский филиал завода по ремонту составов электропоездов" частично принадлежит Тбилисской транспортной компании. Директором предприятия является Гела Дзидзиашвили.
С 2017 года мэрия ремонтирует все вагоны метрополитена для продления их срока службы. Общая стоимость ремонтов составила сотни миллионов лари из бюджета города.