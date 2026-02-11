https://sputnik-georgia.ru/20260211/moby-vpervye-vystupit-v-gruzii-297097758.html

Moby впервые выступит в Грузии

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Легенда электронной музыки Moby впервые выступит в Грузии – концерт пройдет 30 июля на территории Rustavi International Motorpark (20 км от Тбилиси), сообщили в компании-организаторе ивента Flitz Collective. Продажа билетов стартует на платформе tkt.ge во вторник, 17 февраля, в 14:00. Двери концертной площадки откроются в 18:00. Посетители в возрасте от 12 до 18 лет смогут попасть на мероприятие только в сопровождении взрослых. Карьера Моби насчитывает более 30 лет, а продажи его альбомов превысили 20 миллионов по всему миру. Его дебютный сингл Go, выпущенный в 1991 году, был назван журналом Rolling Stone одной из лучших записей всех времен. "Слушателей ждет незабываемый вечер, где прозвучат такие культовые произведения артиста, как Porcelain, Extreme Ways, Go, Lift Me Up", – пишут организаторы. Компания Flitz Collective работает в грузинской музыкальной индустрии с 2025 года, и это их пятое мероприятие подряд. Ранее компания анонсировала концерт английского исполнителя Тома Оделла в Тбилиси, который запланирован на 21 июня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

