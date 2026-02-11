https://sputnik-georgia.ru/20260211/moby-vpervye-vystupit-v-gruzii-297097758.html
Moby впервые выступит в Грузии
Moby впервые выступит в Грузии
Sputnik Грузия
Моби – американский музыкант, диджей и продюсер, один из самых известных представителей электронной музыки 11.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-11T18:08+0400
2026-02-11T18:08+0400
2026-02-11T18:10+0400
культура
грузия
культурная жизнь грузии
тбилиси
шоу-бизнес
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23459/52/234595299_0:156:3018:1853_1920x0_80_0_0_2ee68e7399a58b661e1bf5066ea63eb5.jpg
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Легенда электронной музыки Moby впервые выступит в Грузии – концерт пройдет 30 июля на территории Rustavi International Motorpark (20 км от Тбилиси), сообщили в компании-организаторе ивента Flitz Collective. Продажа билетов стартует на платформе tkt.ge во вторник, 17 февраля, в 14:00. Двери концертной площадки откроются в 18:00. Посетители в возрасте от 12 до 18 лет смогут попасть на мероприятие только в сопровождении взрослых. Карьера Моби насчитывает более 30 лет, а продажи его альбомов превысили 20 миллионов по всему миру. Его дебютный сингл Go, выпущенный в 1991 году, был назван журналом Rolling Stone одной из лучших записей всех времен. "Слушателей ждет незабываемый вечер, где прозвучат такие культовые произведения артиста, как Porcelain, Extreme Ways, Go, Lift Me Up", – пишут организаторы. Компания Flitz Collective работает в грузинской музыкальной индустрии с 2025 года, и это их пятое мероприятие подряд. Ранее компания анонсировала концерт английского исполнителя Тома Оделла в Тбилиси, который запланирован на 21 июня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23459/52/234595299_0:0:3018:2263_1920x0_80_0_0_ea9548810624bac4bb6de28e6bf819c6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, шоу-бизнес
культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, шоу-бизнес
Moby впервые выступит в Грузии
18:08 11.02.2026 (обновлено: 18:10 11.02.2026)
Моби – американский музыкант, диджей и продюсер, один из самых известных представителей электронной музыки
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Легенда электронной музыки Moby впервые выступит в Грузии – концерт пройдет 30 июля на территории Rustavi International Motorpark (20 км от Тбилиси), сообщили в компании-организаторе ивента Flitz Collective.
Продажа билетов стартует на платформе tkt.ge во вторник, 17 февраля, в 14:00. Двери концертной площадки откроются в 18:00. Посетители в возрасте от 12 до 18 лет смогут попасть на мероприятие только в сопровождении взрослых.
Карьера Моби насчитывает более 30 лет, а продажи его альбомов превысили 20 миллионов по всему миру. Его дебютный сингл Go, выпущенный в 1991 году, был назван журналом Rolling Stone одной из лучших записей всех времен.
"Слушателей ждет незабываемый вечер, где прозвучат такие культовые произведения артиста, как Porcelain, Extreme Ways, Go, Lift Me Up", – пишут организаторы.
Компания Flitz Collective работает в грузинской музыкальной индустрии с 2025 года, и это их пятое мероприятие подряд. Ранее компания анонсировала концерт английского исполнителя Тома Оделла в Тбилиси, который запланирован на 21 июня.