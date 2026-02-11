Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политику

https://sputnik-georgia.ru/20260211/natsbank-gruzii-prinyal-reshenie-ne-smyagchat-monetarnuyu-politiku-297094115.html

Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 25 марта 2026 года

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. "В результате макроэкономического анализа и рассмотрения вышеупомянутых сценариев комитет по монетарной политике счел оптимальным сохранение умеренно ужесточенной монетарной политики и оставил ставку монетарной политики неизменной на уровне 8 процентов", – говорится в сообщении Нацбанка. Согласно центральному сценарию регулятора, инфляция, как и ожидалось, временно останется выше целевого уровня и будет находиться в пределах 4% в 2026 году. "Cогласно центральному сценарию, текущая динамика инфляции по-прежнему носит временный характер и не вызывает так называемых эффектов "второго раунда", что означает, что давление не переходит на цены других товаров и услуг. Соответственно, при прочих равных условиях, на фоне ослабления влияния временных факторов со второго квартала 2026 года инфляция будет постепенно приближаться к целевому показателю и в течение года составит в среднем 3,7 процента", – говорится в сообщении Нацбанка. Кроме того, по информации Нацбанка, экономическая активность постепенно возвращается к своим долгосрочным темпам роста, что смягчает давление на цены со стороны спроса. "В частности, согласно обновленному центральному сценарию НБГ, рост реального ВВП в 2026 году составит 5 процентов", – отмечено в документе. Исходя из этого, комитет монетарной политики рассмотрел сценарии как высокоинфляционных, так и низкоинфляционных рисков и пришел к решению сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне. "Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от будущих обновленных данных и реализации рисков. В том случае, если влияние разовых факторов, действующих на инфляцию, затянется, комитет по монетарной политике готов к более длительному, чем ожидалось, сохранению существующей жесткой позиции и, при необходимости, к ее большему ужесточению", – отмечается в сообщении. Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 25 марта 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

