Ничего нового – в партии власти Грузии прокомментировали решение ЕС по визам

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Решение об отмене безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов было принято давно, и представители власти уже ездят по визам, заявила депутат правящей партии "Грузинская мечта" Нино Цилосани. Еврокомиссия приостановила безвизовый режим для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами, сообщили западные СМИ. "Это было объявлено и принято уже давно. Председатель парламента и мы, когда отправлялись с официальным визитом в страны Евросоюза, получали визы. Никакого скандала у вас не получилось – это факт", – сказала журналистам Цилосани. Ранее об использовании визы для поездки в страны ЕС заявил и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Еврокомиссия начала процесс приостановки безвизового режима для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами в начале января. Причиной такого решения стали, по объяснению Еврокомиссии, действия властей Грузии, которые "подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима; не соответствуют нормам и ценностям Евросоюза; препятствуют стабильному развитию экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей между Евросоюзом и Грузией". Власти Грузии называют такие обвинения несправедливыми, тогда как оппозиция считает, что такое решение ЕС обусловлено "заботой о своей безопасности и внешней политикой властей Грузии". Безвиз для Грузии C 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января 2025 года и временно приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", которые, по мнению ЕС, подрывают основные права населения Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

