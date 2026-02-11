https://sputnik-georgia.ru/20260211/nika-egadze-vyshel-v-final-zimney-olimpiady-v-milane-297091526.html
Ника Эгадзе вышел в финал зимней Олимпиады в Милане
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Грузинский фигурист Ника Эгадзе по итогам короткой программы занял 15 место, получив право участвовать в финале зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине. В короткой программе среди мужчин участвовали 29 спортсменов, а 24 фигуриста с лучшими результатами прошли в финал и продолжат борьбу за медали. Эгадзе набрал 85,11 балла. Ученик Этери Тутберидзе допустил ошибку при выполнении четверного тулупа. Тройка лидеров перед произвольной программой выглядит следующим образом: Илья Малинин (США) – 108,16 балла, Юма Кагияма (Япония) – 103,07 балла, Хим Фа Адам Сяо (Франция) – 102,55 балла. Произвольная программа состоится на 13 февраля. Сегодня танцевальная пара Глеб Смолкин и Диана Дэвис выйдут на лед с произвольной программой. Начало трансляции в 22:30 по тбилисскому времени. На днях сборная Грузии по фигурному катанию заняла историческое четвертое место в командном турнире на Олимпиаде, набрав 56 баллов. Команда США завершила выступление с 69 баллами, Япония заняла второе место (68), а Италия – третье (60). Последнее, пятое место досталось Канаде. Правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари. В зимних Олимпийских играх в Милане участвуют восемь грузинских спортсменов – в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
