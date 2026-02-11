https://sputnik-georgia.ru/20260211/proizvodstvo-v-gruzii-polnostyu-zavisit-ot-importa--pervye-vyvody-komissii-297096316.html

Производство в Грузии полностью зависит от импорта – первые выводы комиссии

Вопрос цен стал актуальным в стране после заявления премьера о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Ценовая политика Грузии в основном определяется зависимостью от импорта и проблемами в цепочке поставок, заявил глава парламентской комиссии по изучению цен на продовольствие Шота Берекашвили. Парламентская комиссия по вопросам ценообразования на продукты питания, лекарства и топливо была создана в начале февраля. Первая встреча прошла с производителями яиц, мясных и молочных продуктов. "Зависимость от импорта оказывает значительное влияние на часть производства. И стоит подумать, какие у нас будут подходы в этом случае", – сказал Берекашвили. По его словам, также проблемой является управление остатками, где потери бизнеса составляют 5-6%, и операционные расходы. "Асимметричны отношения в цепочке ценообразования, где вышестоящая точка более привилегированна и доминирует в договорных отношениях", – сказал Берекашвили. По итогам работы парламентской и созданной в январе правительственной комиссий, в конце апреля будет составлен отчет, который, по мнению правительства, повлияет на снижение цен в Грузии. Параллельно с комиссиями, вопрос завышения цен изучает Служба государственной безопасности Грузии. Она уже изъяла у ряда компаний копии документов для изучения. Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

