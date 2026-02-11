https://sputnik-georgia.ru/20260211/putin-nagradil-zamglavreda-rossii-segodnya-297097224.html
Путин удостоил награды замглавреда "Россия сегодня" Благодыренко
Путин удостоил награды замглавреда "Россия сегодня" Благодыренко
11.02.2026
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко.Документ о награждении размещен на сайте официального опубликования правовой информации России."За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Благодыренко Андрея Александровича – заместителя главного редактора – директора дирекции федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", – говорится в документе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
17:29 11.02.2026 (обновлено: 17:53 11.02.2026)
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко.
Документ о награждении размещен на сайте официального опубликования правовой информации России.
"За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Благодыренко Андрея Александровича – заместителя главного редактора – директора дирекции федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", – говорится в документе.