Путин удостоил награды замглавреда "Россия сегодня" Благодыренко

Высокой государственной награды Андрей Благодыренко удостоен за заслуги в области СМИ и за многолетнюю добросовестную работу 11.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Благодыренко.Документ о награждении размещен на сайте официального опубликования правовой информации России."За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Благодыренко Андрея Александровича – заместителя главного редактора – директора дирекции федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", – говорится в документе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

