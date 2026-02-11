Грузия
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2025 году
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2025 году
11.02.2026
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Граждане Грузии в 2025 году потратили за рубежом почти 2,4 миллиарда лари, что на 5,9% больше по сравнению с показателем 2024 года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 068,6 лари – на 6% больше, чем в 2024 году. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание. В 2025 году граждане Грузии осуществили 2,9 миллиона выездов за границу – на 2,8% больше по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года. Большую часть выездных визитов (43,5%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов составило 1,5 миллиона – рост на 4,3% больше по сравнению с 2024 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (36,2%), Россию (15,9%), Армению (14,4%), Азербайджан (1,9%) и страны ЕС (18%). Наиболее частой целью поездок было посещение друзей и родственников.Средняя продолжительность поездки гражданина Грузии за рубеж составила 6,97 ночи – на 0,1% меньше, чем в 2024 году.В 2024 году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона поездок за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%). Кроме того, граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиарда лари – рост на 11,3% по сравнению с 2023 годом.
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2025 году

09:01 11.02.2026
Граждане Грузии большей частью ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Граждане Грузии в 2025 году потратили за рубежом почти 2,4 миллиарда лари, что на 5,9% больше по сравнению с показателем 2024 года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 068,6 лари – на 6% больше, чем в 2024 году. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание.
Траты граждан Грузии за рубежом в 2025 году

Наименование расходов

Расходы, млн лари

Доля в общих расходах, %

Расходы за визит, лари

Покупки

977,6

40,7

435,1

Питание

605,9

25,2

269,7

Проживание

333,8

13,9

148,6

Местный транспорт

269,3

11,2

119,9

Развлечения

104,3

4,3

46,4

Другие расходы

109,7

4,6

48,8

В 2025 году граждане Грузии осуществили 2,9 миллиона выездов за границу – на 2,8% больше по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года.
Большую часть выездных визитов (43,5%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов составило 1,5 миллиона – рост на 4,3% больше по сравнению с 2024 годом.
В основном граждане Грузии посещали Турцию (36,2%), Россию (15,9%), Армению (14,4%), Азербайджан (1,9%) и страны ЕС (18%).
Наиболее частой целью поездок было посещение друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу в 2025 году

Цель поездки

Кол-во туристов, тыс. человек

Доля в общем кол-ве туристов, %

Посещение друзей и родственников

811,9

36,1

Шопинг

685,0

30,5

Отдых и развлечения

439,8

19,6

Профессиональная деятельность

206,5

9,2

Лечение

54,5

2,4

Другое

48,8

2,2

Средняя продолжительность поездки гражданина Грузии за рубеж составила 6,97 ночи – на 0,1% меньше, чем в 2024 году.
В 2024 году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона поездок за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%).
Кроме того, граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиарда лари – рост на 11,3% по сравнению с 2023 годом.
