Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2025 году

Граждане Грузии большей частью ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников 11.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Граждане Грузии в 2025 году потратили за рубежом почти 2,4 миллиарда лари, что на 5,9% больше по сравнению с показателем 2024 года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 068,6 лари – на 6% больше, чем в 2024 году. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание. В 2025 году граждане Грузии осуществили 2,9 миллиона выездов за границу – на 2,8% больше по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года. Большую часть выездных визитов (43,5%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов составило 1,5 миллиона – рост на 4,3% больше по сравнению с 2024 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (36,2%), Россию (15,9%), Армению (14,4%), Азербайджан (1,9%) и страны ЕС (18%). Наиболее частой целью поездок было посещение друзей и родственников.Средняя продолжительность поездки гражданина Грузии за рубеж составила 6,97 ночи – на 0,1% меньше, чем в 2024 году.В 2024 году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона поездок за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%). Кроме того, граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиарда лари – рост на 11,3% по сравнению с 2023 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

