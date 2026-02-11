https://sputnik-georgia.ru/20260211/skolko-deneg-potratili-turisty-iz-gruzii-za-granitsey-v-2025-godu-297085757.html
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2025 году
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Граждане Грузии в 2025 году потратили за рубежом почти 2,4 миллиарда лари, что на 5,9% больше по сравнению с показателем 2024 года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 068,6 лари – на 6% больше, чем в 2024 году. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание. В 2025 году граждане Грузии осуществили 2,9 миллиона выездов за границу – на 2,8% больше по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года. Большую часть выездных визитов (43,5%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов составило 1,5 миллиона – рост на 4,3% больше по сравнению с 2024 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (36,2%), Россию (15,9%), Армению (14,4%), Азербайджан (1,9%) и страны ЕС (18%). Наиболее частой целью поездок было посещение друзей и родственников.Средняя продолжительность поездки гражданина Грузии за рубеж составила 6,97 ночи – на 0,1% меньше, чем в 2024 году.В 2024 году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона поездок за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%). Кроме того, граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиарда лари – рост на 11,3% по сравнению с 2023 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Граждане Грузии в 2025 году потратили за рубежом почти 2,4 миллиарда лари, что на 5,9% больше по сравнению с показателем 2024 года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 068,6 лари – на 6% больше, чем в 2024 году. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание.
Траты граждан Грузии за рубежом в 2025 году
Наименование расходов
Расходы, млн лари
Доля в общих расходах, %
Расходы за визит, лари
Покупки
977,6
40,7
435,1
Питание
605,9
25,2
269,7
Проживание
333,8
13,9
148,6
Местный транспорт
269,3
11,2
119,9
Развлечения
104,3
4,3
46,4
Другие расходы
109,7
4,6
48,8
В 2025 году граждане Грузии осуществили 2,9 миллиона выездов за границу – на 2,8% больше по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года.
Большую часть выездных визитов (43,5%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов составило 1,5 миллиона – рост на 4,3% больше по сравнению с 2024 годом.
В основном граждане Грузии посещали Турцию (36,2%), Россию (15,9%), Армению (14,4%), Азербайджан (1,9%) и страны ЕС (18%).
Наиболее частой целью поездок было посещение друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу в 2025 году
Цель поездки
Кол-во туристов, тыс. человек
Доля в общем кол-ве туристов, %
Посещение друзей и родственников
811,9
36,1
Шопинг
685,0
30,5
Отдых и развлечения
439,8
19,6
Профессиональная деятельность
206,5
9,2
Лечение
54,5
2,4
Другое
48,8
2,2
Средняя продолжительность поездки гражданина Грузии за рубеж составила 6,97 ночи – на 0,1% меньше, чем в 2024 году.
В 2024 году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона поездок за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%).
Кроме того, граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиарда лари – рост на 11,3% по сравнению с 2023 годом.