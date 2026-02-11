https://sputnik-georgia.ru/20260211/v-gruzii-mogut-zapretit-prodazhu-napitkov-v-plastikovoy-tare-297094859.html

В Грузии могут запретить продажу напитков в пластиковой таре

В Грузии могут запретить продажу напитков в пластиковой таре

Sputnik Грузия

Борьба с пластиком в Грузии вступила в активную фазу с 2026 года 11.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-11T18:59+0400

2026-02-11T18:59+0400

2026-02-11T19:15+0400

грузия

новости

общество

пластиковые пакеты

пластик

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22852/86/228528677_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_675c1db729675bd89facc61bfcc31c2a.jpg

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Правительство Грузии рассматривает вопрос введения запрета на продажу напитков в пластиковых бутылках, заявил заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Соломон Павлиашвили. Борьба с пластиком в Грузии с 2026 года вступила в активную фазу. С 1 января в Грузии действует запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды, кроме стаканов. "Мы думаем, что вообще должны отказаться от пластика, и любые напитки в пластике не должны продаваться в каких-либо магазинах, сетях. Это следующий этап. Поэтому это будет со следующего года, вероятно, с февраля. Это тоже пока инициатива", – заявил Павлиашвили. По словам замминистра, запрет не коснется продажи масла в пластиковых бутылках, а также продажи воды в бутылках объемом более 10 литров. Также ограничение не коснется экспорта. "Мы воздерживаемся от запрета на тару подсолнечного масла, потому что оно является одним из определяющих в потребительской корзине населения", – сказал заявил Павлиашвили. По информации Минсельхоза, чрезмерное потребление пластика является одной из важнейших экологических проблем современности, и Грузия не исключение. Согласно исследованию, проведенному в Грузии, ежегодно в стране потребляется около 612,5 млн единиц одноразовых пластиковых стаканчиков, крышек, контейнеров для еды, а также ножей, вилок, ложек, соломинок, тарелок и мешалок для напитков, что в общей сложности составляет от 3,9 до 5,9 тыс. тонн пластика. Борьба с пластиком в Грузии началась в 2019 году. С апреля 2019 года в стране действует запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, пластиковые пакеты, пластик