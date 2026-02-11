https://sputnik-georgia.ru/20260211/vozmozhnostyu-obsudit-vyzovy--glava-mid-gruzii-podvela-itogi-vizita-v-budapesht-297089432.html

Возможностью обсудить вызовы – глава МИД Грузии подвела итоги визита в Будапешт

Возможностью обсудить вызовы – глава МИД Грузии подвела итоги визита в Будапешт

11.02.2026

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Будапештский форум стал хорошей возможностью обсудить вызовы, стоящие перед Грузией, и приоритеты страны, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили совершила официальный визит в Венгрию, где выступила на международной конференции "Будапештский глобальный диалог". Кроме встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, Бочоришвили обсудила ряд вопросов со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кевером. По ее словам, уже довольно давно наблюдаются атаки, которым подвергается Грузия, проводя политику суверенитета для обеспечения безопасности нашей страны. Министр отметила важность двусторонних встреч, состоявшихся во время визита, и подчеркнула тесное сотрудничество между Грузией и Венгрией. "У нас была возможность поговорить об отношениях между двумя странами. Грузия и Венгрия установили тесное сотрудничество как на уровне правительств, так и парламентов. Эти отношения основаны на общих ценностях и общих интересах", – заявила Бочоришвили.По ее словам, сегодня у обеих стран схожие вызовы и цели, что еще больше укрепляет отношения между Тбилиси и Будапештом. "Венгрия твердо поддерживает Грузию. Это страна, которая решительно выступает против несправедливой политики, проводимой рядом европейских акторов в отношении Грузии. Именно поэтому для наших стран важно вести регулярный политический диалог и регулярно обмениваться мнениями", – подчеркнула Бочоришвили. Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит Брюсселю предпринять какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

