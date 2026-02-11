https://sputnik-georgia.ru/20260211/vse-zakony-ob-obrazovanii-gruzii-obedinyat-v-odin--ministr-297099195.html
Все законы об образовании Грузии объединят в один – министр
В стране анонсирована масштабная реформа образования, которая коснется школ, вузов, профтехучилищ и сферы науки 11.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Правительство Грузии работает над созданием закона "Об образовании и науке", который объединит семь законов этой сферы, заявил министр образования Гиви Миканадзе. В стране анонсирована масштабная реформа образования, которая коснется школ, вузов, профтехучилищ и сферы науки. "Мы уже начали подготовку нового законопроекта, который будет называться законом "Об образовании и науке". Он объединит все семь законов и будет максимально ориентирован на современные требования и стандарты", – сказал Миканадзе. По его словам, работа над новым законом продлится до сентября 2026 года. "Это еще больше усилит те реформы и направления, которые связаны со всеми ступенями науки и образования", – пообещал Миканадзе. Государство в рамках новшеств сокращает сроки обучения в школах и вузах, делая акцент на рынке труда, а также совершенствовании системы профессионального образования. Помимо этого, планируется развивать научное направление, обеспечить бесплатное обучение в государственных вузах и изменить принципы работы самих вузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
