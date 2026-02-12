Грузия
Китай в ожидании Праздника весны – фото
Китай в ожидании Праздника весны – фото
Улицы китайских городов начинают переливаться красными огнями, а фонари покачиваются на ветру, словно предвестники радости. Вся страна готовится к Чуньцзе –... 12.02.2026, Sputnik Грузия
По всей стране проходят яркие культурные мероприятия: шумные ярмарки, шоу фонарей, танцы львов и драконов. Атмосфера праздника буквально витает в воздухе, объединяя людей и создавая ощущение радости и обновления.Чуньцзе – это не просто время веселья. Это период, когда люди отдают долги, наводят порядок в доме и молятся о счастье и успехе в будущем. Ожидание Праздника весны напоминает каждому о важности семьи, традиций и надежды на лучшее.
12:12 12.02.2026 (обновлено: 12:16 12.02.2026)
Улицы китайских городов начинают переливаться красными огнями, а фонари покачиваются на ветру, словно предвестники радости. Вся страна готовится к Чуньцзе – Празднику весны, который в 2026 году наступит 17 февраля
По всей стране проходят яркие культурные мероприятия: шумные ярмарки, шоу фонарей, танцы львов и драконов. Атмосфера праздника буквально витает в воздухе, объединяя людей и создавая ощущение радости и обновления.
Чуньцзе – это не просто время веселья. Это период, когда люди отдают долги, наводят порядок в доме и молятся о счастье и успехе в будущем. Ожидание Праздника весны напоминает каждому о важности семьи, традиций и надежды на лучшее.
Китайское народное представление, известное как да шухуа, или фейерверк из расплавленного железа, перед празднованием Нового года по лунному календарю в Пекине.

Красные фонарики висят вдоль улицы в преддверии китайского Нового года в Тяньцзине.

Ребенок позирует для фотографий возле украшений, установленных в преддверии китайского Нового года в Пекине.

Дайвер исполняет подводный танец дракона в Уханьском океанариуме.

Покупатели рассматривают новогодние украшения на рынке в Пекине.

Народные артисты исполняют танец дракона.

Китайская народная традиция, известная как да шухуа, или фейерверк из расплавленного железа.

Новогодние украшения развешены на уличном рынке в Тяньцзине.

Городские огни освещают улицу, украшенную красными фонарями в преддверии новогодних праздников по лунному календарю.

Посетители стоят у рядов светящихся фонарей в преддверии празднования Нового года по лунному календарю в Пекине.

АНАЛИТИКА
