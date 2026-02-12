https://sputnik-georgia.ru/20260212/297103883.html

Китай в ожидании Праздника весны – фото

Китай в ожидании Праздника весны – фото

Sputnik Грузия

Улицы китайских городов начинают переливаться красными огнями, а фонари покачиваются на ветру, словно предвестники радости. Вся страна готовится к Чуньцзе –... 12.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-12T12:12+0400

2026-02-12T12:12+0400

2026-02-12T12:16+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

в мире

китай

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0c/297104061_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_ca07a0867ff002443ccaae6deb51fc32.jpg

По всей стране проходят яркие культурные мероприятия: шумные ярмарки, шоу фонарей, танцы львов и драконов. Атмосфера праздника буквально витает в воздухе, объединяя людей и создавая ощущение радости и обновления.Чуньцзе – это не просто время веселья. Это период, когда люди отдают долги, наводят порядок в доме и молятся о счастье и успехе в будущем. Ожидание Праздника весны напоминает каждому о важности семьи, традиций и надежды на лучшее.

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, китай