Китай в ожидании Праздника весны – фото

По всей стране проходят яркие культурные мероприятия: шумные ярмарки, шоу фонарей, танцы львов и драконов. Атмосфера праздника буквально витает в воздухе, объединяя людей и создавая ощущение радости и обновления.Чуньцзе – это не просто время веселья. Это период, когда люди отдают долги, наводят порядок в доме и молятся о счастье и успехе в будущем. Ожидание Праздника весны напоминает каждому о важности семьи, традиций и надежды на лучшее.
Улицы китайских городов начинают переливаться красными огнями, а фонари покачиваются на ветру, словно предвестники радости. Вся страна готовится к Чуньцзе – Празднику весны, который в 2026 году наступит 17 февраля
