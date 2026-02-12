https://sputnik-georgia.ru/20260212/chetvert-veka-khvichi-kvaratskheliya-naibolee-znachimye-dostizheniya-gruzinskogo-futbolista-297102338.html

Четверть века Хвичи Кварацхелия: наиболее значимые достижения грузинского футболиста

В 2024 году Кварацхелия стал первым за последние 40 лет футболистом, удостоившимся титула лучшего спортсмена года по версии Ассоциации спортивных журналистов... 12.02.2026

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Вингер сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия 12 февраля отмечает 25-летие. В день рождения игрока, с именем которого связывают возрождение грузинского футбола, Sputnik Грузия подготовил подборку его наиболее значимых достижений.Трофеи и достиженияЛига чемпионов УЕФА 2024/25 — историческая победаВ своем дебютном сезоне за "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия выиграл заветную Лигу чемпионов. Для ПСЖ это был первый в истории кубок главного европейского турнира. В финале парижане с разгромным счетом 5:0 обыграли миланский "Интер". Это не просто титул – это рекордная победа в финале турнира и мечта клуба, к которой он шел долгие годы.Кварацхелия забил в этой встрече один из голов, став первым грузинским футболистом, отличившимся в финале Лиги чемпионов.Самый дорогой трансфер в истории грузинского футболаПереход Хвичи Кварацхелия в "Пари Сен-Жермен" стал самым дорогим трансфером в истории грузинского футбола и событием, которое вышло далеко за рамки обычной сделки между клубами. Никогда ранее грузинский игрок не оценивался в 70 миллионов долларов на международном рынке без учета бонусов.Успехи в ИталииВ своем первом сезоне в серии А Кварацхелия стал чемпионом Италии впервые за 33 года и помог "Наполи" впервые в истории дойти до четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.Кварацхелия четырежды признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в дебютном сезоне был признан лучшим голом года серии А.Признание на родинеВ 2024 году Кварацхелия стал первым за последние 40 лет футболистом, удостоившимся титула лучшего спортсмена года по версии Ассоциации спортивных журналистов Грузии. В последний раз эта награда доставалась футболисту в 1981 году – тогда ее получил Рамаз Шенгелия. Сам опрос проводится с 1964 года.В текущем сезоне Кварацхелия провел за парижан 28 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

