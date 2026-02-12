https://sputnik-georgia.ru/20260212/eto-bezumie-so-storony-es--prezident-khorvatii-sdelal-rezkoe-zayavlenie-v-gruzii-297109720.html

Это безумие со стороны ЕС – президент Хорватии сделал резкое заявление в Грузии

Это безумие со стороны ЕС – президент Хорватии сделал резкое заявление в Грузии

Sputnik Грузия

Президент Хорватии заявил, что его визит является демонстрацией солидарности с Грузией 12.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-12T16:56+0400

2026-02-12T16:56+0400

2026-02-12T17:32+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

шалва папуашвили

хорватия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0c/297109307_0:282:2048:1434_1920x0_80_0_0_c663c6a3f7710c0e8b5946beec650256.jpg

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Безумие, что страны Евросоюза игнорируют Грузию, заявил президент Хорватии Зоран Миланович на пресс-конференции в Тбилиси. Миланович находится в Грузии с официальным визитом. Он уже встретился с президентом Грузии. Также в рамках визита предусмотрены встречи президента Республики Хорватия с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили По его словам, его визит является демонстрацией солидарности с Грузией. "Грузия находится в сложной позиции с точки зрения прошлых лет, и мы должны учитывать это, когда оцениваем сближение Грузии с Европейским союзом, но, к сожалению, происходит обратное, ваша страна оказалась перед невозможными дилеммами, и это очень циничный путь, как говорит господин Кавелашвили, делает брюссельская бюрократия, европейская бюрократия", – сказал Миланович. Он отметил, что лично хотел узнать про страну, которую обвиняют в изменении европейскому курсу. Он назвал шантажом отношение к Грузии. "Стране создают барьеры, ставят перед моральной дилеммой, обвиняют в том, что она является агентом Москвы. Это моральный шантаж. Они шантажируют страну, происходит выкручивание рук и шантаж этой страны. Поэтому я приехал в Грузию, чтобы это сказать", - сказал Миланович. Государство, народ, у которого в XII веке был Шота Руставели, в то время как самые передовые европейские страны не имели литературы и искусства такого уровня, Грузия заслуживает понимания, поддержки, и для этого я здесь, добавил он. Дипломатические отношения между Грузией и Хорватией установлены 1 февраля 1993 года. Посольство Грузии в Хорватии открылось в 2023 году. Интересы граждан Хорватии в Грузии представляет посольство Хорватии в Азербайджане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

хорватия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, хорватия