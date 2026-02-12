Географию не изменить – Папуашвили о России, ЕС и безопасности Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260212/geografiyu-ne-izmenit--papuashvili-o-rossii-es-i-bezopasnosti-gruzii-297106740.html

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Власти Грузии сделали выбор в пользу защиты жизни своих граждан и разумной государственной политики, так как патриотизм – это не громкие лозунги, а государственная ответственность, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети. Папуашвили опубликовал свой пост в социальной сети, сопроводив его заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости выстраивания новой архитектуры европейской безопасности с участием России. Глава грузинского парламента отметил огромную разницу между Грузией и Францией в географическом и геополитическом плане: если для Франции расстояние до России измеряется тысячами километров, для Грузии – всего в несколько сотен метров. Он подчеркнул, что история показывает закономерность подобных конфликтов: крупные государства меняют баланс сил, а пострадавшими оказываются малые страны. По словам Папуашвили, последствия предсказуемы, а завершение конфликтов неизбежно – как это было в XIX и XX веках. "В 2022 году стоял только один вопрос: встретит ли Грузия этот неизбежный день, что уже слышно даже из уст президента Макрона, разрушенной и уничтоженной или мы извлечем урок из собственного опыта и предпочтем идти своим путем, а не следовать чужой ложной патетике", – отметил Папуашвили. По словам Папуашвили, именно здесь проходит граница между настоящими патриотами и теми, кто руководствуется чужой идеологией и оправдывает насилие ради "великого будущего". Под этим флагом, по его словам, оскорбляли сограждан и подавляли тех, кто думал иначе. "Мы же позаботились о жизни собственного народа, потому что знали: патриотизм проявляется не в громких лозунгах, а в государственной ответственности. Географию не изменить. Историю не стереть. Тот, кто смотрит правде в глаза, служит не войне, а защите страны. Именно этот выбор сделала Грузия", – отметил он. Представители правительства Грузии, которое пришло к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Страны поддерживают экономические и гуманитарные связи, тогда как о восстановлении дипломатических отношений речь пока не идет. Между тем Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Грузинские же власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

