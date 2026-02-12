https://sputnik-georgia.ru/20260212/gruzinskiy-duet-zanyal-13-mesto-na-olimpiade-v-milane-297103345.html
Грузинский дуэт занял 13 место на Олимпиаде в Милане
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли тринадцатое место (196,02 балла) среди танцевальных пар на зимних Олимпийских играх в Милане.Дэвис и Смолкин хорошо исполнили произвольную программу и получили 118,87 балла. После короткой программы пара набрала 77,15 балла, а общий результат составил 196,02 балла.Золото завоевали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон – 225,82 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс с результатом 224,39 балла. Замкнули тройку лидеров канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье – 217,74 балла.Борьбу за медали среди грузинской сборной продолжают Ника Эгадзе, который выйдет на олимпийский лед 13 февраля, Анастасия Губанова (17 февраля) и Лука Берулава/Анастасия Метелкина (15 февраля).На днях сборная Грузии по фигурному катанию заняла историческое четвертое место в командном турнире на Олимпиаде, набрав 56 баллов. Команда США завершила выступление с 69 баллами, Япония заняла второе место (68), а Италия – третье (60). Последнее, пятое, место досталось Канаде.Правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари.В зимних Олимпийских играх в Милане участвуют восемь грузинских спортсменов – в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
11:58 12.02.2026 (обновлено: 12:19 12.02.2026)
