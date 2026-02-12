https://sputnik-georgia.ru/20260212/gruziya-rasshirit-spisok-zapreschennykh-narkotikov-297097906.html
Грузия расширит список запрещенных наркотиков
В стране строго регулируется вопрос реализации наркотических средств. Это является одним из строго наказуемых преступлений 12.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Список наркотических средств, запрещенных в Грузии, пополнится 16 наименованиями, говорится в поправках в закон "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи". После принятия законопроекта в трех чтениях и вступления их в силу в Грузии будет строго запрещен оборот таких наркотических веществ, как дипентилон, производных альфа-ПВП, этонитазепин, протонитазен, бутонитазен и др. Эти препараты пополнят список из 271 наркотического вещества, уже запрещенного в стране. При этом запрет будет действовать на любую дозу вещества. В Грузии строго регулируется вопрос реализации наркотических средств. Это действие является одним из строго наказуемых преступлений, за которое в виде наказания может последовать высшая мера – бессрочное заключение. При этом хранение наркотических средств для личного потребления, доза которых определяется индивидуально для каждого из видов средств, карается лишь штрафом. А хранение выше определенной для личного хранения дозы является уже уголовным преступлением и предполагает лишение свободы от 6 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
