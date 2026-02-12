https://sputnik-georgia.ru/20260212/khorvatiya-namerena-otkryt-dippredstavitelstvo-v-gruzii-297107384.html
Хорватия намерена открыть диппредставительство в Грузии
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Хорватия намерена открыть свое дипломатическое представительство в Грузии, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на брифинге с президентом Хорватии Зораном Милановичем. Миланович находится в Грузии с официальным визитом. Он уже встретился с президентом Грузии. Также в рамках визита предусмотрены встречи президента Республики Хорватия с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили. "Я надеюсь, в Грузии в ближайшее время откроется посольство Хорватии", – сказал Кавелашвили. Дипломатические отношения между Грузией и Хорватией были установлены 1 февраля 1993 года. Посольство Грузии в Хорватии открылось в 2023 году. Интересы граждан Хорватии в Грузии представляет посольство в Азербайджане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Хорватия намерена открыть свое дипломатическое представительство в Грузии, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на брифинге с президентом Хорватии Зораном Милановичем.
Миланович находится в Грузии с официальным визитом. Он уже встретился с президентом Грузии. Также в рамках визита предусмотрены встречи президента Республики Хорватия с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили.
"Я надеюсь, в Грузии в ближайшее время откроется посольство Хорватии", – сказал Кавелашвили.
Дипломатические отношения между Грузией и Хорватией были установлены 1 февраля 1993 года.
Посольство Грузии в Хорватии открылось в 2023 году. Интересы граждан Хорватии в Грузии представляет посольство в Азербайджане.