Курс лари на четверг – 2,6830 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6830 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0008 по отношению к доллару 12.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 февраля в размере 2,6830 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0008 по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 февраля в размере 2,6830 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0008 по отношению к доллару.