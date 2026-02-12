https://sputnik-georgia.ru/20260212/minobrazovaniya-gruzii-ozvuchilo-novye-pravila-priema-v-vuzy-297115206.html

Минобразования Грузии озвучило новые правила приема в вузы

В анкете, которую заполняют абитуриенты при поступлении, можно будет выбрать три профессиональных направления, заявил министр 12.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Абитуриенты, сдающие Единые национальные экзамены, вместе с выбранным университетом смогут выбрать профессиональные программы, заявил министр образования Гиви Миканадзе. По данным Минобразования, в 2026 году вузы примут на бесплатные программы обучения 21,3 тысячи студентов. По его словам, в анкете, которую заполняют абитуриенты при поступлении, можно будет выбрать три профессиональных направления. С 2026 года государство вводит новую систему, согласно которой обучение в государственных вузах будет бесплатным, а сами госвузы преимущественно станут узкопрофилированными. Обучение в вузах будет длиться три года для получения степени бакалавра и год – для получения степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре должны будут проучиться дополнительный год в магистратуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

