Минобразования Грузии озвучило новые правила приема в вузы
Минобразования Грузии озвучило новые правила приема в вузы
12.02.2026
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Абитуриенты, сдающие Единые национальные экзамены, вместе с выбранным университетом смогут выбрать профессиональные программы, заявил министр образования Гиви Миканадзе. По данным Минобразования, в 2026 году вузы примут на бесплатные программы обучения 21,3 тысячи студентов. По его словам, в анкете, которую заполняют абитуриенты при поступлении, можно будет выбрать три профессиональных направления. С 2026 года государство вводит новую систему, согласно которой обучение в государственных вузах будет бесплатным, а сами госвузы преимущественно станут узкопрофилированными. Обучение в вузах будет длиться три года для получения степени бакалавра и год – для получения степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре должны будут проучиться дополнительный год в магистратуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Абитуриенты, сдающие Единые национальные экзамены, вместе с выбранным университетом смогут выбрать профессиональные программы, заявил министр образования Гиви Миканадзе.
По данным Минобразования, в 2026 году вузы примут на бесплатные программы обучения 21,3 тысячи студентов.
"Если молодые люди не попадут в государственный университет, мы предложим им бесплатно продолжить обучение по профилю в профессиональном училище", – заявил Миканадзе.
По его словам, в анкете, которую заполняют абитуриенты при поступлении, можно будет выбрать три профессиональных направления.
С 2026 года государство вводит новую систему, согласно которой обучение в государственных вузах будет бесплатным, а сами госвузы преимущественно станут узкопрофилированными.
Обучение в вузах будет длиться три года для получения степени бакалавра и год – для получения степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре должны будут проучиться дополнительный год в магистратуре.