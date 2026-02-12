Грузия
На сколько вырастет экономика Грузии – прогноз правительства
На сколько вырастет экономика Грузии – прогноз правительства
Международные финансовые институты придерживаются прогноза экономического роста в 5–5,5% для Грузии 12.02.2026
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282980757_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a770bdd1673c3da8ce4955399783b961.jpg
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Правительство ожидает роста экономики Грузии в 2026 году выше прогнозируемого, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По прогнозам Национального банка Грузии рост экономики в 2026 году составит 5% по сравнению с показателем 2025 года. "Бюджет рассчитан на 5%-ный экономический рост, однако, мы думаем, что этот план мы перевыполним и в этом году. Согласно существующему консервативному прогнозу, экономика Грузии в 2026 году достигнет 114 млрд лари, а показатель на душу населения превысит 11 000 долларов", – сказал Кобахидзе. По его словам, основой для роста экономики выше прогнозируемого станут реформы, проведенные в стране за последние несколько месяцев, в том числе, на государственных предприятиях. "Все это дает нам возможность делать еще более оптимистичные прогнозы в отношении экономического роста", – заявил Кобахидзе. Прогноза в 5%-5,5% придерживаются все международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк и Международный валютный фонд. Средний показатель реального роста ВВП в 2025 году составил 7,5%. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, гостиничного и ресторанного дела. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%, в 2024 – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
На сколько вырастет экономика Грузии – прогноз правительства

18:54 12.02.2026
© photo: Sputnik / StringerПравительственная администрация Грузии
Правительственная администрация Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.02.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Международные финансовые институты придерживаются прогноза экономического роста в 5–5,5% для Грузии
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Правительство ожидает роста экономики Грузии в 2026 году выше прогнозируемого, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По прогнозам Национального банка Грузии рост экономики в 2026 году составит 5% по сравнению с показателем 2025 года.
"Бюджет рассчитан на 5%-ный экономический рост, однако, мы думаем, что этот план мы перевыполним и в этом году. Согласно существующему консервативному прогнозу, экономика Грузии в 2026 году достигнет 114 млрд лари, а показатель на душу населения превысит 11 000 долларов", сказал Кобахидзе.
По его словам, основой для роста экономики выше прогнозируемого станут реформы, проведенные в стране за последние несколько месяцев, в том числе, на государственных предприятиях.
"Все это дает нам возможность делать еще более оптимистичные прогнозы в отношении экономического роста", заявил Кобахидзе.
Прогноза в 5%-5,5% придерживаются все международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Средний показатель реального роста ВВП в 2025 году составил 7,5%.
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, гостиничного и ресторанного дела.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%, в 2024 – 9,4%.
