https://sputnik-georgia.ru/20260212/obyavleny-kvoty-dlya-priema-v-vuzy-gruzii-297112786.html

Объявлены квоты для приема в вузы Грузии

Объявлены квоты для приема в вузы Грузии

Sputnik Грузия

В прошлом году в государственные вузы было зачислено 19 311 студентов, в этом году принимаемый контингент в государственные вузы вырастет примерно на 2 тысячи... 12.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-12T17:57+0400

2026-02-12T17:57+0400

2026-02-12T17:57+0400

грузия

общество

новости

гиви миканадзе

тбилисский государственный медицинский университет

университет илии

тбилисский государственный университет

кутаисский технологический университет

технический университет грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24622/17/246221751_120:0:1098:550_1920x0_80_0_0_802cb0f2b40f675b03b15b1aa5aa82ca.jpg

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Министр образования Грузии Гиви Миканадзе назвал число мест в государственных вузах, где обучение для граждан Грузии будет бесплатным. Новые квоты и распределение специальностей по университетам являются частью новой реформы высшего образования. По его словам, квоты для университетов будут распределены следующим образом: Согласно информации министра образования, аграрное направление на время приема останется в Грузинском техническом университете, но будет перенесено в Сухумский государственный университет. По словам министра образования, квоты для каждого университета уже определены в соответствии с требованиями рынка труда. В Грузии в 2026 году стартовала реформа образования. Государство в рамках новшеств сокращает сроки обучения в школах и вузах, делая акцент на рынке труда, а также на совершенствовании системы профессионального образования. Помимо этого, планируется развивать научное направление, обеспечить бесплатное обучение в государственных вузах и изменить принципы работы самих вузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, гиви миканадзе, тбилисский государственный медицинский университет, университет илии, тбилисский государственный университет , кутаисский технологический университет, технический университет грузии