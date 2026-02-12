https://sputnik-georgia.ru/20260212/obyavleny-kvoty-dlya-priema-v-vuzy-gruzii-297112786.html
Объявлены квоты для приема в вузы Грузии
Объявлены квоты для приема в вузы Грузии
В прошлом году в государственные вузы было зачислено 19 311 студентов, в этом году принимаемый контингент в государственные вузы вырастет примерно на 2 тысячи... 12.02.2026
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Министр образования Грузии Гиви Миканадзе назвал число мест в государственных вузах, где обучение для граждан Грузии будет бесплатным. Новые квоты и распределение специальностей по университетам являются частью новой реформы высшего образования. По его словам, квоты для университетов будут распределены следующим образом: Согласно информации министра образования, аграрное направление на время приема останется в Грузинском техническом университете, но будет перенесено в Сухумский государственный университет. По словам министра образования, квоты для каждого университета уже определены в соответствии с требованиями рынка труда. В Грузии в 2026 году стартовала реформа образования. Государство в рамках новшеств сокращает сроки обучения в школах и вузах, делая акцент на рынке труда, а также на совершенствовании системы профессионального образования. Помимо этого, планируется развивать научное направление, обеспечить бесплатное обучение в государственных вузах и изменить принципы работы самих вузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Министр образования Грузии Гиви Миканадзе назвал число мест в государственных вузах, где обучение для граждан Грузии будет бесплатным.
Новые квоты и распределение специальностей по университетам являются частью новой реформы высшего образования.
"В прошлом году в государственные вузы было зачислено 19 311 студентов, в этом году принимаемый контингент в государственные вузы вырастет примерно на 2 тысячи и составит 21,3 тысячи. К этому добавятся до 10 тысяч студентов профессиональных программ для которых обучение также будет бесплатным", – сказал Миканадзе.
По его словам, квоты для университетов будут распределены следующим образом:
Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили – точные и естественные науки, гуманитарные науки (кроме педагогики), право, экономика и администрирование бизнеса, а также социальные и политические науки.
Грузинский технический университет – инженерно-технические дисциплины.
Тбилисский государственный медицинский университет – медицинские специальности.
Университет Илии – программы педагогики и аккредитованные ABET STEM-специальности (наука, технологии, инженерия и математика).
Cухумский государственный университета – аграрные специальности, грузинский и абхазский языки и литература, а также педагогика.
Университеты искусства и спорта будут принимать студентов по профилю.
Батумский и Кутаисский государственный университеты сохранят мультифункциональность.
Зугдиский, Горийский, Ахалцихский и Телавский университеты акцент будут делать на аграрные специальности, туризм и педагогику.
Согласно информации министра образования, аграрное направление на время приема останется в Грузинском техническом университете, но будет перенесено в Сухумский государственный университет.
По словам министра образования, квоты для каждого университета уже определены в соответствии с требованиями рынка труда.
В Грузии в 2026 году стартовала реформа образования. Государство в рамках новшеств сокращает сроки обучения в школах и вузах, делая акцент на рынке труда, а также на совершенствовании системы профессионального образования.
Помимо этого, планируется развивать научное направление, обеспечить бесплатное обучение в государственных вузах и изменить принципы работы самих вузов.