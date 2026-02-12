https://sputnik-georgia.ru/20260212/oppozitsionnye-politiki-prodolzhayut-pokidat-gruzinskuyu-tyurmu-297102058.html
Оппозиционный грузинский политик Ника Гварамия покинул тюрьму
Оппозиционный грузинский политик Ника Гварамия покинул тюрьму
Sputnik Грузия
Теперь Гварамия ждет процедура избрания новой меры пресечения по обвинению по статье "Саботаж" 12.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-12T11:08+0400
2026-02-12T11:08+0400
2026-02-12T11:50+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
ника гварамия
михаил саакашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1e/290131386_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_68707ed256c3d5ac21b1f49f959d5b61.jpg
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Лидер оппозиционной "Коалиции за перемены" Ника Гварамия покинул место заключения, отбыв приговор за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента.Гварамия в июле 2025 года был приговорен к восьми месяцам лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента.Ника Гварамия был вызван во временную следственную комиссию парламента, которая расследовала деятельность оппозиционных партий и период правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, но не явился.Ему было предъявлено обвинение по статье "Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии". На свободе Гварамия оставался до ареста за невыплату залога в июне 2025 года.Теперь Гварамия ждет процедура избрания новой меры пресечения по обвинению по статье "Саботаж".По версии следствия, в октябре 2024 года, после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах, Гварамия был среди политиков, которые под предлогом фальсификации выборов публично призывали к революции, свержению власти, развалу власти, пикетированию государственных зданий и физическому противостоянию с правоохранителями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1e/290131386_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_c89d557afb017b4a424068100f6da776.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, михаил саакашвили
политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, михаил саакашвили
Оппозиционный грузинский политик Ника Гварамия покинул тюрьму
11:08 12.02.2026 (обновлено: 11:50 12.02.2026)
Теперь Гварамия ждет процедура избрания новой меры пресечения по обвинению по статье "Саботаж"
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Лидер оппозиционной "Коалиции за перемены" Ника Гварамия покинул место заключения, отбыв приговор за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента.
Гварамия в июле 2025 года был приговорен к восьми месяцам лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента.
Ника Гварамия был вызван во временную следственную комиссию парламента, которая расследовала деятельность оппозиционных партий и период правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, но не явился.
Ему было предъявлено обвинение по статье "Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии". На свободе Гварамия оставался до ареста за невыплату залога в июне 2025 года.
Теперь Гварамия ждет процедура избрания новой меры пресечения по обвинению по статье "Саботаж".
По версии следствия, в октябре 2024 года, после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах, Гварамия был среди политиков, которые под предлогом фальсификации выборов публично призывали к революции, свержению власти, развалу власти, пикетированию государственных зданий и физическому противостоянию с правоохранителями.