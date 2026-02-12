https://sputnik-georgia.ru/20260212/oppozitsionnye-politiki-prodolzhayut-pokidat-gruzinskuyu-tyurmu-297102058.html

Оппозиционный грузинский политик Ника Гварамия покинул тюрьму

Оппозиционный грузинский политик Ника Гварамия покинул тюрьму

Теперь Гварамия ждет процедура избрания новой меры пресечения по обвинению по статье "Саботаж"

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Лидер оппозиционной "Коалиции за перемены" Ника Гварамия покинул место заключения, отбыв приговор за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента.Гварамия в июле 2025 года был приговорен к восьми месяцам лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента.Ника Гварамия был вызван во временную следственную комиссию парламента, которая расследовала деятельность оппозиционных партий и период правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, но не явился.Ему было предъявлено обвинение по статье "Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии". На свободе Гварамия оставался до ареста за невыплату залога в июне 2025 года.Теперь Гварамия ждет процедура избрания новой меры пресечения по обвинению по статье "Саботаж".По версии следствия, в октябре 2024 года, после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах, Гварамия был среди политиков, которые под предлогом фальсификации выборов публично призывали к революции, свержению власти, развалу власти, пикетированию государственных зданий и физическому противостоянию с правоохранителями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

