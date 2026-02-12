https://sputnik-georgia.ru/20260212/pozhar-v-tbilisskom-metro---na-stantsii-delisi-zagorelsya-poezd-297112487.html
Пожар в тбилисском метро – на станции "Делиси" загорелся поезд
Пожар в тбилисском метро – на станции "Делиси" загорелся поезд
12.02.2026
17:12 12.02.2026 (обновлено: 17:23 12.02.2026)
Информация о пострадавших пока не поступала
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. На станции метро "Делиси" в Тбилиси произошло возгорание поезда, пассажиров экстренно эвакуировали, сообщил телеканал "Рустави 2".
Как сообщили в транспортной компании, состав был снят с линии по техническим причинам.
На месте работают соответствующие службы. Информация о пострадавших не поступала.