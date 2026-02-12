https://sputnik-georgia.ru/20260212/pravitelstvo-gruzii-zapretit-import-avtomobiley-starshe-shesti-let-297115057.html
Правительство Грузии запретит импорт автомобилей старше шести лет
Правительство Грузии запретит импорт автомобилей старше шести лет
12.02.2026
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Правительство Грузии инициировало принятия закона о запрете на ввоз в страну автомобилей старше шести лет, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании Кабмина. По данным, приведенным премьером, количество автомобилей в Грузии значительно и резко возросло. В 2012 году в Грузии было зарегистрировано 864 тысячи автомобилей, а в 2026 году эта цифра превысила 2 миллиона. "Мы внесли в парламент законопроект, предусматривающий введение запрета на ввоз в Грузию автомобилей старше шести лет", – заявил Кобахидзе. Как отметил премьер, это важно для экологии, здоровья человека и обеспечения комфортного передвижения людей. Премьер поблагодарил министра внутренних дел Гелу Геладзе за подготовленный им законопроект. "Эта инициатива очень важна", – подчеркнул Кобахидзе. С 1 января 2024 года в Грузии действует запрет на импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года, направленный на обновление автопарка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, мвд грузии, автомобили
